Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN, Gubernur Sumatera Selatan yang Marah karena Konten Rendang Willie Salim

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |23:05 WIB
Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN, Gubernur Sumatera Selatan yang Marah karena Konten Rendang Willie Salim
Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN, Gubernur Sumatera Selatan yang Marah Karena Konten Rendang Willie Salim. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN, Gubernur Sumatera Selatan yang marah karena konten rendang Willie Salim.

Konten video memasak rendang seberat 200 kg yang dibuat Willie Salim sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat, bahkan memicu kemarahan Herman Deru. Herman Deru merasa konten tersebut telah merusak citra Palembang.

Herman Deru menduga bahwa konten tersebut sengaja dibuat oleh Willie Salim untuk mendapatkan perhatian publik dan keuntungan pribadi. Setelah meluapkan kemarahannya, Herman Deru menjadi sorotan publik, dan banyak yang ingin mengetahui terkait harta kekayaan yang dimilikinya.

Harta Kekayaan Herman Deru

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Herman Deru melaporkan harta kekayaannya pada 30 September 2023, Herman Deru memiliki total kekayaan sebesar Rp143 miliar.

Aset terbesarnya adalah tanah dan bangunan senilai Rp132 miliar, yang terdiri dari empat tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Kab/Kota OKU Timur, Kab/Kota Palembang, dan Kab/Kota Ogan Komering Ulu Timur, serta dua tanah hasil sendiri seluas 15.350 meter persegi yang berada di Kab/Kota Palembang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/455/3132993//orang_kaya-mqed_large.jpeg
Deretan Orang Kaya yang Tajir berkat Jadi YouTuber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/455/3132690//willie_salim-6Rae_large.jpg
5 YouTuber Paling Kaya di Indonesia, Hartanya Tembus Puluhan Miliar Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/298/3127478//rendang-wWTb_large.jpg
Cara Membuat Opor Ayam Sisa Jadi Gorengan, Biar Gak Mubazir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/612/3125814//willie_salim_dilarang_ke_palembang-3Uce_large.jpeg
Willie Salim Dilarang Seumur Hidup ke Palembang, Bakal Dikutuk Jika Tak Indahkan 5 Tuntutan Kesultanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/612/3125866//bobon_santoso_dan_helmy_yahya_beri_wejangan_ke_willie_salim_soal_konten_rendang_200_kilogram-d9Y6_large.jpg
Bobon Santoso dan Helmy Yahya Beri Wejangan ke Willie Salim soal Konten Rendang 200 Kilogram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/627/3125794//konten_kreator-r1T2_large.jpg
Heboh! Konten Masak 200 Kg Rendang di Palembang, Willie Salim Dilaporkan ke Polisi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement