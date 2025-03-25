Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN, Gubernur Sumatera Selatan yang Marah karena Konten Rendang Willie Salim

JAKARTA - Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN, Gubernur Sumatera Selatan yang marah karena konten rendang Willie Salim.

Konten video memasak rendang seberat 200 kg yang dibuat Willie Salim sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat, bahkan memicu kemarahan Herman Deru. Herman Deru merasa konten tersebut telah merusak citra Palembang.

Herman Deru menduga bahwa konten tersebut sengaja dibuat oleh Willie Salim untuk mendapatkan perhatian publik dan keuntungan pribadi. Setelah meluapkan kemarahannya, Herman Deru menjadi sorotan publik, dan banyak yang ingin mengetahui terkait harta kekayaan yang dimilikinya.

Harta Kekayaan Herman Deru

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Herman Deru melaporkan harta kekayaannya pada 30 September 2023, Herman Deru memiliki total kekayaan sebesar Rp143 miliar.

Aset terbesarnya adalah tanah dan bangunan senilai Rp132 miliar, yang terdiri dari empat tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Kab/Kota OKU Timur, Kab/Kota Palembang, dan Kab/Kota Ogan Komering Ulu Timur, serta dua tanah hasil sendiri seluas 15.350 meter persegi yang berada di Kab/Kota Palembang.