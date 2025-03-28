Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

One Way Diberlakukan! Puncak Mudik Hari Ini hingga Esok Hari

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |20:03 WIB
One Way Diberlakukan! Puncak Mudik Hari Ini hingga Esok Hari
One Way Diberlakukan Jadi Tanda Puncak Arus Mudik Dimulai. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan puncak arus mudik mulai terjadi hari ini. Diperkirakan akan berlanjut sampai esok hari. 

1. Puncak Mudik Dimulai

Menurutnya, salah satu parameter puncak mudik adalah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah di beberapa ruas, terutama di Tol Trans Jawa. Kebijakan ini menyusul naiknya pergerakan kendaraan secara signifikan. 

“Dengan dilakukannya one way secara nasional, maka terjadi arus puncak mudik pada hari ini dan kami perkirakan juga mungkin masih akan terjadi pada esok hari,” ujar Dudy saat ditemui di Jasamarga Tollroad Command Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

2. 1,17 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Khusus kendaraan yang meninggalkan Jabotabek, lanjut Dudy, sudah menyentuh 1,17 juta unit. 

“Yang meninggalkan Jabodetabek 1,17 juta (kendaraan) sampai dengan tadi,” paparnya. 

Adapun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, mencatat ada 1.179.997 kendaraan meninggalkan Jabotabek sejak H-10 - H-4 Lebaran tahun ini. 

Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat gerbang tol (GT) utama, yaitu GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung), GT Cikupa (menuju arah Merak), dan GT Ciawi (menuju arah Puncak).

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 20,3 persen dibandingkan dengan lalin normal, yaitu 980.802 kendaraan. 

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah mayoritas atau sebanyak 609.295 kendaraan (51,6 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung). Lalu, 331.920 kendaraan (28,1 persen) menuju arah Barat (Merak), dan 238.782 kendaraan (20,2 persen) menuju arah Selatan (Puncak).

3. Rekayasa One Way, Jakarta–Jateng Jadi 5 Jam 12 Menit

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari Jakarta menuju Jawa Tengah mampu memangkas waktu perjalanan pemudik Lebaran tahun ini.

Listyo menyebut rata-rata waktu tempuh pemudik Jakarta - Jateng tahun ini mencapai 5 jam 12 menit.

“Dari kegiatan mudik rata-rata perjalanan 5,12 jam, artinya ini lebih cepat,” kata Listyo di GT Kalikangkung.

Rekayasa lalu lintas one way dilakukan secara bertahap, dimulai dari kawasan KM 70 hingga KM 414. 

Adapun kebijakan ini diperpanjang hingga Bawen, Kabupaten Semarang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191489//hewan_peliharaan-rHjz_large.png
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pengiriman Hewan Peliharaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191066//polisi_buka_peluang_one_way_tak_diterapkan_saat_mudik_nataru-KOq3_large.jpg
Polisi Tak Prioritaskan One Way saat Mudik Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189688//mudik-ja7P_large.jpg
Hadapi Lonjakan Nataru, Ini 4 Strategi Antisipasi Keramaian di Tol hingga Tempat Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184017//penumpang_pesawat-GwUm_large.jpg
Puncak Arus Mudik Natal 2025 Diprediksi 21 Desember, Arus Balik 3–4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151077//jalur_puncak-VJYq_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diberlakukan One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145396//contraflow_arah_puncak_dihentikan_one_way_ke_jakarta_diberlakukan-o9Ql_large.jpg
Contraflow Arah Puncak Dihentikan, One Way ke Jakarta Diberlakukan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement