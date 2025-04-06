Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga, Sri Mulyani hingga Gubernur BI Duduk Bareng Bahas Tarif Trump

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |17:38 WIB
Menko Airlangga, Sri Mulyani hingga Gubernur BI Duduk Bareng Bahas Tarif Trump
Pemerintah Gelar Rakor Terbatas Bahas Tarif Trump. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat, hari ini. Turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani. 

Kemudian Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan kementerian/lembaga.

Menko Airlangga mengatakan, pemerintah akan mengundang asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif AS, yang dijadwalkan pada Senin 7 April 2025. 

"Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya," kata Airlangga, Minggu (6/4/2025). 

Selain merespons kebijakan tarif AS, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa.

"Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar," pungkas Airlangga.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
