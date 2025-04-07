Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Buka Suara soal Tarif Impor Trump: Kita Buka Perundingan dengan AS, Ingin Hubungan Setara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |14:24 WIB
Prabowo Buka Suara soal Tarif Impor Trump: Kita Buka Perundingan dengan AS, Ingin Hubungan Setara
Prabowo Buka Suara soal Tarif Impor Trump: Kita Buka Perundingan dengan AS, Ingin Hubungan Setara (Foto: Okezone)
A
A
A

MAJALENGKA - Presiden Prabowo Subianto merespons tarif impor sebesar 32% ke Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Prabowo menyatakan akan membuka jalan untuk negosiasi atau berunding dengan AS.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri panen raya di Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

“Masa depan kita bagus, tantangan kita tidak ringan. Mungkin saudara mendengar dunia diguncang banyak masalah, di mana-mana perseteruan antara negara-negara besar, yang terakhir perang dagang kita juga kena. Tapi kita tenang, kita punya kekuatan juga nanti akan berunding,” ujar Prabowo.

1. Buka Negosiasi

Prabowo mengungkapkan, Indonesia akan buka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, termasuk dengan negara lainnya. Sebab, ia ingin hubungan antar negara yang baik dan kesetaraan.

“Kita akan berunding dengan semua negara, kita juga akan buka perundingan dengan Amerika. Kita akan menyampaikan, kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang setara, jadi kita tidak masalah,” ucapnya.

 

