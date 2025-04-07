Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasib Industri Mebel RI Akibat Tarif Impor Trump, Pekerja Terancam PHK

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |13:10 WIB
Nasib Industri Mebel RI Akibat Tarif Impor Trump, Pekerja Terancam PHK
Industri Mebel Sikapi Tarif Trump. (foto: okezone.com.)
A
A
A

JAKARTA - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menaikkan tarif impor terhadap produk Indonesia berdampak pada penurunan utilitas industri mebel Indonesia. Penurunan utilitas pada ujungnya akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

Saat ini pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indonesia. Dari total value ekspor mebel Indonesia sebesar USD2,2 miliar, porsi ekspor ke AS mencapai 60%. 

Apabila kebijakan baru Trump tersebut menyebabkan penurunan pasar ekspor ke AS, dapat dipastikan akan berdampak cukup besar bagi kelangsungan industri mebel Indonesia. 

“Terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, namun kita perlu untuk memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” kata Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Dedy Rochimat, Senin (7/4/2025).

5 Negara Asean yang Paling Besar Kena Tarif Impor Trump

Dedy melanjutkan, untuk merespons kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS.  Namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, agar tidak mengganggu hubungan bilateral dengan AS. 

Di samping itu, untuk mengantisipasi penurunan ekspor di pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar non tradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Selain antisipasi melalui perluasan pasar ekspor, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri. Peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. 

“Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri,” ujar Dedy.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156051//tarif-tP29_large.jpg
Kesepakatan Dagang AS-RI, DPR Minta UMKM dan Industri Manufaktur Dilindungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3150987//prabowo-EPYg_large.jpg
Prabowo Matangkan Strategi Ekonomi RI Hadapi Tantangan Global dan Tarif AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132876//pelabuhan-syVS_large.jpg
Siasati Tarif Trump, Kadin Dorong Ekonomi Daerah dan Kolaborasi dengan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/320/3131948//as_soroti_qris_dan_gpn_indonesia-muGt_large.jpg
AS Soroti QRIS dan GPN dalam Negosiasi Tarif Impor, Menko Airlangga Colek BI dan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128935//impor-Cz6s_large.jpg
Respons Tarif Impor AS, RI Ambil Langkah Diplomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/320/3128635//tekstil-Ctaf_large.jpg
Kebijakan Tarif Trump Hantam Industri Pakaian, Mebel hingga Perabot Rumah Tangga RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement