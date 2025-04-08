Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Respons Tarif Impor AS, RI Ambil Langkah Diplomatis

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |07:08 WIB
Respons Tarif Impor AS, RI Ambil Langkah Diplomatis
Respons Tarif Impor AS, RI Ambil Langkah Diplomatis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia mengambil pendekatan diplomatis dalam menanggapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Pemerintah memilih untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang adil bagi kedua negara, daripada terlibat dalam perang tarif.

Demi menjaga kelangsungan hubungan dagang bilateral, serta demi stabilitas ekonomi dan iklim investasi dalam negeri, keputusan negosiasi dipilih dengan mempertimbangkan prospek jangka panjang.

Untuk menanggapi tarif impor 32% yang diterapkan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia meningkatkan kerja sama antar kementerian dan lembaga. Selain itu, diskusi aktif dijalin bersama United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang Amerika Serikat, dan negara-negara mitra untuk mengembangkan strategi respons yang tepat.

Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mempertimbangkan berbagai aspek dan selaras dengan kepentingan nasional. 

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang dilaksanakan virtual, Minggu (6/4/2025). 

Pemerintah memprioritaskan menjaga industri-industri utama yang berorientasi ekspor, terutama sektor padat karya seperti pakaian dan alas kaki, untuk mencegah dampak kebijakan tarif. Untuk menjaga stabilitas dan daya saing industri ini di tengah fluktuasi pasar global, pemerintah akan memberikan berbagai insentif yang terukur. Amerika Serikat akan memberlakukan tarif resiprokal pada tanggal 9 April 2025.

Amerika Serikat tidak akan mengenakan tarif resiprokal pada beberapa barang. Produk yang dilindungi ini termasuk barang-barang yang diatur oleh undang-undang keamanan nasional, barang-barang medis dan bantuan kemanusiaan, dan barang-barang yang dikenakan tarif khusus. Selain itu, tidak termasuk komoditas strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, logam mulia, farmasi, sumber energi, dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160359/prabowo-vPlT_large.jpg
Prabowo Perintahkan Stop Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157448/mendag-an15_large.png
Mendag Khawatir Produk Impor Bakal Banjiri Pasar RI Imbas Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151670/impor_indonesia-FJfW_large.jpg
Naik 4,14 Persen, Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/320/3151454/menko_airlangga-PZeh_large.png
Permendag Nomor 8/2024 Resmi Dicabut! Aturan Impor Baru Berlaku 2 Bulan Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement