Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Rawan Anjlok dan Trading Halt Imbas Tarif Impor Trump

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |20:29 WIB
IHSG Rawan Anjlok dan Trading Halt Imbas Tarif Impor Trump
IHSG Rawan Anjlok dan Trading Halt Imbas Tarif Impor Trump (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump menimbulkan sejumlah kekhawatiran di kalangan pelaku pasar saham. Salah satunya, para pelaku pasar khawatir kebijakan tersebut akan membuat pasar ambruk begitu perdagangan dibuka esok (8/4), bahkan hingga terjadi trading halt.

Namun demikian, Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada mengatakan, hal tersebut tampaknya justru diharapkan oleh sebagian pelaku pasar. Hal itu dimaksudkan agar harga saham-saham menjadi lebih murah dan bisa memungkinkan untuk pembelian lebih banyak.

“Di tengah kondisi kusut seperti ini kenapa banyak yang berharap terjadinya ARB dan trading halt alih-alih memberikan harapan dan optimisme ke para pelaku pasar? Atau memang ada oknum pelaku pasar yang benar-benar berharap terjadinya ARB sehingga bisa ‘serok’ lebih rendah lagi,” kata Reza dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

1. Sikap Investor

Bagi investor yang hanya menjadi followers pasti akan merasa panik dan bersiap menjual aset investasinya sehingga dapat merusak portofolio yang dimiliki. Ditambah lagi, portofolio yang memang sudah minus sejak diterpa berbagai sentimen sedari awal tahun. 

“Jangan over panics dengan kondisi ini. Naik turunnya market karena persepsi para pelaku pasar dalam menilai sentimen yang ada di depan matanya,” ujar Reza.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160359/prabowo-vPlT_large.jpg
Prabowo Perintahkan Stop Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157448/mendag-an15_large.png
Mendag Khawatir Produk Impor Bakal Banjiri Pasar RI Imbas Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151670/impor_indonesia-FJfW_large.jpg
Naik 4,14 Persen, Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/320/3151454/menko_airlangga-PZeh_large.png
Permendag Nomor 8/2024 Resmi Dicabut! Aturan Impor Baru Berlaku 2 Bulan Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement