Impor Indonesia Januari-November 2025 USD218,02 Miliar, Naik 2,03 Persen

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor sepanjang Januari hingga November 2025 sebesar USD218,02 miliar. Angka ini naik sebesar 2,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor migas senilai USD29,42 miliar atau turun 10,81 persen. Sementara itu impor non migas senilai USD188,61 miliar mengalami kenaikan 4,37 persen.

"Sepanjang Januari hingga November 2025, total nilai impor mencapai USD218,02 miliar atau naik 2,03 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu," ujar Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Menurut Pudji, jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal.

"Sebagai penyumbang peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai USD44,81 miliar atau naik 18,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,28 persen," ungkap Pudji.

Sedangkan impor barang modal naik cukup besar yaitu mesin atau peralatan elektrik dan bagiannya, mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya, serta kendaraan udara dan bagiannya.

Kemudian impor bahan baku penolong turun 1,46 persen menjadi USD153,20 miliar, begitu juga untuk impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 2,02 persen sehingga menjadi USD20,01 miliar.