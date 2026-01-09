Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

B40 Pangkas Impor Solar Jadi 5 Juta Ton di 2025, RI Hemat Rp130 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |08:33 WIB
B40 Pangkas Impor Solar Jadi 5 Juta Ton di 2025, RI Hemat Rp130 Triliun
B40 Pangkas Impor Solar Jadi 5 Juta Ton di 2025, RI Hemat Rp130 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa implementasi kebijakan B40 yang merupakan Bahan Bakar Nabati (BBN) campuran 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar, secara efektif menekan ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2% dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025. Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor Solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton," ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

Capaian ini, sebut Bahlil, menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan target ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor Solar pada tahun 2026. 

Target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2026, untuk kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua jika hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi.

 

Telusuri berita finance lainnya
