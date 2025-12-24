Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alokasi Biodiesel 2026 Sebesar 15 Juta KL, Hemat Devisa Rp139 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |08:01 WIB
Alokasi Biodiesel 2026 Sebesar 15 Juta KL, Hemat Devisa Rp139 Triliun
Alokasi Biodiesel 2026 Sebesar 15 Juta KL, Hemat Devisa Rp139 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menetapkan alokasi volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk tahun 2026 sebesar 15.646.372 kiloliter (kL). 

Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Tahun 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listyani mengatakan, dari total alokasi biodesel tersebut, dibagi menjadi dua kategori utama, yakni alokasi Public Service Obligation (PSO) sebesar 7.454.600 kL dan alokasi non-PSO sebesar 8.191.772 kL.

"Pelaksanaan program mandatori biodiesel tahun 2026 ini akan didukung oleh sinergi dari 32 BU BBM dan 26 BU BBN yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, dengan tetap mempertahankan skema insentif bagi sektor PSO sebagaimana ketentuan pada tahun sebelumnya," ujar Eniya dalam keterangan resmi, Rabu (24/12/2025). 

Lebih lanjut, Eniya menekankan bahwa penetapan alokasi ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM (solar), memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik, dan mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175628/bahlil-Wf9A_large.jpg
Terapkan Biodiesel B50 di 2026, RI Tak Lagi Impor Solar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165231/biodiesel-mLb0_large.jpg
RI Menang Sengketa Biodiesel Lawan Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/455/3101393/solar-0OjH_large.jpeg
Pakai B40, Indonesia Berhenti Impor Solar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/320/3077635/produksi-b50-mentan-pastikan-stok-cpo-aman-wj9zQw6QkV.jpg
Produksi B50, Mentan Pastikan Stok CPO Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/320/3071262/ri-siapkan-bioetanol-jadi-bbn-v4CuDJtWuQ.jpeg
RI Siapkan Bioetanol Jadi BBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/320/3019840/luhut-bioetanol-siap-gantikan-bensin-3-tahun-lagi-n0EFSwhG1n.jpg
Luhut: Bioetanol Siap Gantikan Bensin 3 Tahun Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement