Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produksi B50, Mentan Pastikan Stok CPO Aman

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:29 WIB
Produksi B50, Mentan Pastikan Stok CPO Aman
Mentan pastikan stok CPO aman untuk produksi B50 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia memadai untuk memproduksi biodiesel B50. Menurutnya, rancangan program sudah siap dan tinggal dilakukan ekseskusi paling lambat tahun 2026.

"Biodiesel B50 kita sudah rancang, Januari B40 sudah jalan. Kita rancang dulu B50 karena bahannya cukup," ungkap Mentan Amran saat dijumpai di Kantornya pada Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut Mentan Amran menyampaikan untuk memproduksi B50, hanya dibutuhkan stok CPO sebanyak 5,3 juta ton. Angka ini disebut Mentan relatif kecil, mengingat Indonesia sendiri telah melakukan ekspor CPO hingga lebih dari 26 juta ton, dengan jumlah produksi mencapai 46 juta ton.

"Kita cuma butuh 5,3 juta ton CPO. Nggak masalah, kita ekspor 26 juta, produksi 46 juta. Kita proses tahun depan, mudah-mudahan paling lambat 2026 selesai," tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175628/bahlil-Wf9A_large.jpg
Terapkan Biodiesel B50 di 2026, RI Tak Lagi Impor Solar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165231/biodiesel-mLb0_large.jpg
RI Menang Sengketa Biodiesel Lawan Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/455/3101393/solar-0OjH_large.jpeg
Pakai B40, Indonesia Berhenti Impor Solar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/320/3071262/ri-siapkan-bioetanol-jadi-bbn-v4CuDJtWuQ.jpeg
RI Siapkan Bioetanol Jadi BBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/320/3019840/luhut-bioetanol-siap-gantikan-bensin-3-tahun-lagi-n0EFSwhG1n.jpg
Luhut: Bioetanol Siap Gantikan Bensin 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/01/320/2756843/berlaku-hari-ini-b35-dipastikan-tak-ganggu-pasokan-minyak-goreng-IEzpwpHrRs.jpg
Berlaku Hari Ini, B35 Dipastikan Tak Ganggu Pasokan Minyak Goreng
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement