Produksi B50, Mentan Pastikan Stok CPO Aman

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia memadai untuk memproduksi biodiesel B50. Menurutnya, rancangan program sudah siap dan tinggal dilakukan ekseskusi paling lambat tahun 2026.

"Biodiesel B50 kita sudah rancang, Januari B40 sudah jalan. Kita rancang dulu B50 karena bahannya cukup," ungkap Mentan Amran saat dijumpai di Kantornya pada Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut Mentan Amran menyampaikan untuk memproduksi B50, hanya dibutuhkan stok CPO sebanyak 5,3 juta ton. Angka ini disebut Mentan relatif kecil, mengingat Indonesia sendiri telah melakukan ekspor CPO hingga lebih dari 26 juta ton, dengan jumlah produksi mencapai 46 juta ton.

"Kita cuma butuh 5,3 juta ton CPO. Nggak masalah, kita ekspor 26 juta, produksi 46 juta. Kita proses tahun depan, mudah-mudahan paling lambat 2026 selesai," tegasnya.