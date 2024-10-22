Erick Thohir Temui Mentan, Tancap Gas Bahas Pangan demi Program Prabowo

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menemui Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Kementerian Pertanian pada hari ini.

Pertemuan Erick Thohir dengan Amran merupakan yang pertamaa setelah keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.

Erick menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan rapat koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian perihal sinergitas kebijakan, khususnya di sektor pangan.

Aksi tancap gas ini dilakukan untuk mendukung penuh program Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ihwal swasembada pangan nasional.

“Kita melakukan rapat koordinasi pertama, jadi ada kedua, ketiga, keempat, kelima tentunya. Kita punya kesepakatan penuh mendukung program bapak Presiden, bapak Prabowo, yang melalui Pak Mentan, Pak Amran,” ujar Erick usai pertemuan tersebut, Selasa (22/10/2024).

BACA JUGA: Mentan Copot 3 Oknum PNS Kementan yang Korupsi Rp10 Miliar

“Untuk kita mensinergikan seluruh kebijakan yang memang diperlukan untuk Menteri Pertanian,” sambungnya.