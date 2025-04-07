Industri Tekstil Bahas Peluang Impor Kapas AS Redam Kebijakan Tarif Trump

JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bersama sejumlah asosiasi industri menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Pertemuan ini membahas peningkatan impor kapas dari Amerika Serikat (AS) dalam rangka menangkis kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump.

1. Tarif Impor AS

Pengenaan tarif impor sebesar 32% oleh AS terhadap produk asal Indonesia disebut Ketua Umum API, Jemmy Kartiwa perlu disikapi dengan peningkatan impor kapas yang diharapkan dapat menjadi strategi timbal balik atau trade-off agar tarif impor pakaian jadi berbahan dasar katun dari Indonesia ke AS bisa diturunkan.

"Tadi jadi di dalam itu kan ada diskusi untuk meningkatkan impor-import dari AS. Salah satunya katun gitu ya, kapas. Jadi memang industri tekstil itu masih bisa meningkatkan lagi impor dari AS, Saat ini, porsi impor kapas dari AS baru sekitar 17%. Kita ingin naikkan hingga 50%," kata Jemmy, Senin (7/4/2025).