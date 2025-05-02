Lagi, KB Kookmin Bank Fasilitasi Operasi Jantung dan Perawatan Medis Anak-anak Indonesia

SEOUL - KB Kookmin Bank, pemegang saham pengendali PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank), kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kehidupan anak-anak dengan kondisi medis serius untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif kemanusiaan global KB Kookmin Bank yang telah berjalan selama 14 tahun.

Hal tersebut ditunjukkan dengan mengundang enam anak Indonesia penderita penyakit jantung ke Korea Selatan untuk menjalani operasi jantung dan perawatan medis intensif yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Samsung Seoul atau Samsung Seoul Hospital, Korea Selatan.

Presiden Direktur dan CEO KB Kookmin Bank Lee Hwan-joo berharap, dengan adanya program ini anak-anak yang telah melewati masa kritis dapat tumbuh sehat, meraih impian, dan menjelajahi dunia dengan penuh semangat.

“KB Kookmin Bank akan terus berkomitmen mendukung anak-anak dari negara dengan keterbatasan akses layanan kesehatan agar tetap memiliki harapan dan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Tahun ini menjadi kali kedua anak-anak Indonesia menjadi penerima manfaat. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, KB Kookmin Bank telah membantu operasi jantung empat anak Indonesia. Dengan demikian, total 10 anak Indonesia yang telah memperoleh kesempatan hidup lebih sehat dan berkualitas pasca menjalani operasi di Korea Selatan.

Tak hanya memberikan bantuan medis, kegiatan ini juga memberikan dukungan psikologis bagi anak-anak dan keluarganya. Pada 23 April 2025, Direktur Rumah Sakit Samsung Seoul Park Seung-woo, CEO Yayasan Samsung Life Public Interest Han Seung-hwan, serta Presiden Direktur dan CEO KB Kookmin Bank Lee Hwan-joo mengunjungi anak-anak yang tengah dalam masa pemulihan.

Sejak 2012, program serupa juga diberikan kepada anak-anak dari Kamboja, dengan total 102 anak telah menerima operasi jantung gratis. Bahkan, pada 2014, KB Kookmin Bank mendirikan “Pusat Jantung Hebron KB Kookmin Bank” di Kamboja yang hingga kini aktif memberikan layanan medis serta beasiswa pendidikan.