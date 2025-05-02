Bali Black Out, Listrik Padam Imbas Gangguan Sistem Kelistrikan

JAKARTA – Pulau Bali gelap gulita alias black out pada sore ini. Hal ini terjadi lantaran ada gangguan sistem kelistrikan.

“Gangguan sistem kelistrikan mengakibatkan terhentinya pasokan listrik di sebagian wilayah Bali,” kata Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali I Wayan Eka Susana, Jumat (2/5/2025).

Hingga kini, PLN masih melakukan investigasi terhadap penyebab gangguan kelistrikan. PLN juga telah melakukan pemulihan secara bertahap oleh petugas di lapangan.

“Informasi perkembangan akan kami sampaikan secara berkala,” imbuhnya.

Black out listrik terjadi di sejumlah wilayah Bali antara lain di Denpasar, Badung, Jembrana, Karangasem, Buleleng, dan daerah lainnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)