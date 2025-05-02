Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bali Black Out, Listrik Padam Imbas Gangguan Sistem Kelistrikan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |17:43 WIB
Bali <i>Black Out</i>, Listrik Padam Imbas Gangguan Sistem Kelistrikan
Gangguan Listrik, Pulau Bali Black Out (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pulau Bali gelap gulita alias black out pada sore ini. Hal ini terjadi lantaran ada gangguan sistem kelistrikan.

“Gangguan sistem kelistrikan mengakibatkan terhentinya pasokan listrik di sebagian wilayah Bali,” kata Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali I Wayan Eka Susana, Jumat (2/5/2025).

Hingga kini, PLN masih melakukan investigasi terhadap penyebab gangguan kelistrikan. PLN juga telah melakukan pemulihan secara bertahap oleh petugas di lapangan.

“Informasi perkembangan akan kami sampaikan secara berkala,” imbuhnya.

Black out listrik terjadi di sejumlah wilayah Bali antara lain di Denpasar, Badung, Jembrana, Karangasem, Buleleng, dan daerah lainnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

