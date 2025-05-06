Berapa Gaji Febri Hariyadi di Klub Persib Bandung? Segini Kisarannya

JAKARTA – Berapa gaji Febri Hariyadi di klub Persib Bandung? Segini kisarannya. Winger Persib Bandung, Febri Hariyadi, kembali mendapatkan kepercayaan setelah sembuh dari cedera panjang yang dialaminya.

Dirinya dipercaya Bojan Hodak dalam dua laga terakhir Persib Bandung. Febri diturunkan sebagai pemain pengganti saat Persib Bandung melawan PSS Sleman dan juga Malut United pada pekan ke-31 Liga 1 2024/2025.

Febri Hariyadi, yang akrab disapa Bow, sudah bergabung bersama Persib Bandung sejak 2016. Gaya permainan Febri yang eksplosif menyisir sisi lapangan dengan kecepatannya membuat ia menjadi sosok yang tidak tergantikan di Persib Bandung.

Namun, sejak musim 2022/2023, ia lebih sering berada di bangku cadangan. Performa yang menurun dan cedera yang menimpanya membuat Febri kalah saing dengan pemain-pemain bintang yang didatangkan oleh Persib Bandung seperti Ciro Alves, Frets Butuan, dan Edo Febriansah.

Lantas, berapa kisaran gaji Febri Hariyadi di Persib Bandung?

Untuk kisaran gaji Febri Hariyadi, pihak manajemen Persib Bandung tidak membeberkan secara pasti. Namun, dilansir dari laman Transfermarkt, nilai pasar Febri Hariyadi saat ini diperkirakan berada di angka Rp2,17 miliar. Harga pasar tertinggi Febri Hariyadi menyentuh angka Rp6,95 miliar pada tahun 2019. Ini menjadikan Febri Hariyadi salah satu pemain dengan harga pasar tertinggi di Indonesia.

(Feby Novalius)