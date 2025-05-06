MNC Insurance Raih MAIPARK Award 2025, Penghargaan atas Kontribusi dalam Ketangguhan terhadap Risiko Bencana

JAKARTA – PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali meraih prestasi gemilang di industri asuransi nasional dengan memenangkan penghargaan bergengsi MAIPARK Award 2025. Penghargaan ini diberikan oleh PT Reasuransi MAIPARK Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan asuransi yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung ketangguhan Indonesia terhadap risiko bencana.

Penganugerahan penghargaan berlangsung dalam sebuah seremoni yang digelar di Java Ballroom, The Westin Jakarta, yang dihadiri oleh para pelaku industri asuransi, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya.

1. Penghargaan Berdasarkan Kinerja Tahun Fiskal 2024

MNC Insurance dinobatkan sebagai salah satu penerima MAIPARK Award 2025 berdasarkan hasil audit kinerja untuk tahun fiskal 2024. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain tata kelola risiko, kontribusi terhadap sistem reasuransi nasional, serta komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan industri asuransi.

2. Pernyataan Direktur Teknik MNC Insurance

Direktur Teknik MNC Insurance, David Satria Jaya, menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan yang diterima. "Kami sangat bangga menerima MAIPARK Award 2025. Ini adalah bukti nyata atas kerja keras dan komitmen seluruh tim MNC Insurance dalam membangun sistem perlindungan risiko yang kuat serta mendukung stabilitas industri asuransi nasional," ujarnya dalam acara yang berlangsung pada Selasa (6/5/2025).

3. Apresiasi dari MAIPARK

Sementara itu, Giki Ridho Arudya, Group Head Corporate Secretary & Compliance PT Reasuransi MAIPARK Indonesia, mengungkapkan apresiasinya terhadap MNC Insurance. "MNC Insurance telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam kontribusi risiko bencana nasional serta penerapan praktik reasuransi yang sehat dan berkelanjutan. Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi tersebut," tuturnya.

4. Komitmen terhadap Ketahanan Industri Asuransi

Penghargaan ini semakin menegaskan posisi MNC Insurance sebagai perusahaan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di sektor keuangan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko bencana alam.

(Feby Novalius)