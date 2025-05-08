Bahlil Putuskan Indonesia Stop Impor BBM dari Singapura!

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan menyetop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Singapura. Bahlil menyebut, selama ini Indonesia melakukan impor BBM ke Singapura.

"Bayangkan bapak ibu semua, ini secara geostrategis, secara ESDM, minyak kita, BBM kita, kita impor dari mana? 54% impor BBM itu dari Singapura. Negara yang tidak punya minyak, tapi kita beli dari sana," kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam diskusi bertajuk 'Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia' yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/5/2025).

1. RI Stop Impor BBM dari Singapura

Ternyata, kata dia, harga yang dijual oleh Singapura kepada Indonesia sama dengan harga yang dijual oleh Middle East (Timur Tengah). Bahlil mengaku bingung, mengapa justru Indonesia memilih impor ke Singapura.

"Saya katakan ini kan sebuah strategi yang memalukan. Saya langsung memutuskan, 6 bulan ke depan, enggak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura, kita impor aja dari Middle East, saya bilang," ujar Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

2. Alasan Indonesia Akan Impor Minyak dari Timur Tengah

"Jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari Middle East karena dia adalah negara penghasil minyak, daripada kita impor minyak dari negara yang enggak pernah melahirkan minyak. Ini otak kita ini kan sebenarnya enggak tahu ya, kita sekolahnya enggak tamat atau gimana, bingung juga saya," sambung Bahlil.

(Dani Jumadil Akhir)