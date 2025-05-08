Daftar Terbaru Harga Kambing Kurban 2025 untuk Idul Adha, Cek di Sini

Daftar Terbaru Harga Kambing Kurban 2025 untuk Idul Adha, Cek di Sini (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Daftar terbaru harga kambing kurban 2025 untuk Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, sebagian besar umat Muslim mulai mempersiapkan diri menyambut Hari Raya.

Salah satu caranya adalah dengan membeli hewan tertentu untuk dikurbankan, maka dari itu sangat penting untuk mengetahui harga hewan kurban di tahun 2025.

Umumnya, umat Muslim di Indonesia yang mampu akan berkurban dengan membeli hewan seperti kambing. Setiap jenis kambing kurban juga memiliki rentang harga yang berbeda-beda, tergantung pada jenis, bobot, dan lokasi pembeliannya.

Perlu diketahui, beberapa lembaga dan layanan kurban seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bank Qurban, dan Dompet Dhuafa menyediakan layanan pemesanan kambing kurban secara online. Dengan cara ini, masyarakat, khususnya umat Muslim, dapat memperkirakan harga terbaru kambing kurban di situs-situs tersebut.

Berikut adalah daftar harga terbaru kambing kurban dari lembaga serta layanan kurban Baznas dan Bank Qurban:

1. Harga Kambing Kurban 2025 Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menawarkan kambing kurban dengan harga bervariasi sesuai jenis, berat, dan juga daerah.

Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Baznas menawarkan harga kambing dengan berat 27-30 kg dengan harga:

1 ekor kambing (27-30 kg): Rp3 juta

Harga ini sudah termasuk dengan jasa pemotongan dan distribusi daging.

2. Harga Kambing Kurban 2025 Bank Qurban

Bank Qurban menawarkan layanan sebar kurban dan juga kurban spesial untuk para umat Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Harga kambing bervariasi sesuai dengan berat dan jenis layanan kurban, berikut harganya:

1 ekor kambing sebar kurban (berat 20-25 kg): Rp1,499 juta (dengan DP Rp200 ribu).

1 ekor kambing kurban spesial, kambing dikirim ke rumah (berat 20-25 kg): Rp2,5 juta

1 ekor domba kurban spesial, daging dikirim ke rumah (berat 20-25 kg): Rp2 juta

3. Harga Kambing Kurban 2025 Dompet Dhuafa