Sinar Mas Agribusiness and Food, Tzu Chi dan ADM Dukung Pemberdayaan Masyarakat

JAKARTA – Sedikitnya 100 kepala keluarga di Lubuk Gaung, Provinsi Riau, akan mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat terbaru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperbaiki gizi keluarga, serta memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Program ini merupakan lanjutan dari kolaborasi yang sedang berjalan antara Sinar Mas Agribusiness and Food, Tzu Chi Indonesia, dan ADM dalam penerapan pendekatan lanskap untuk mendukung pembangunan masyarakat di sekitar rantai pasok kelapa sawit di Indonesia.

Sejak dimulai pada 2023, kemitraan ini telah mencatat sejumlah capaian penting dalam pengembangan komunitas pedesaan yang tangguh di Riau. Sebanyak 350 fasilitas Balai Penitipan Anak (BPA) di lingkungan operasional Sinar Mas Agribusiness and Food menerima dukungan buku dan materi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas ruang belajar.

Selain itu, lebih dari 600 pengasuh anak telah mengikuti pelatihan untuk memperkuat kemampuan dalam pendidikan anak usia dini.

Secara terpisah, Investasi untuk meningkatkan pendidikan melalui jaringan Pusat Belajar Masyarakat (Community Learning Centres/CLCs) telah memberikan manfaat kepada lebih dari 450 anggota masyarakat dan mendukung lebih dari 12 usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan skala usaha mereka, guna mendorong aktivitas ekonomi di daerah pedesaan ini.

Komitmen Ke Depan

Komitmen para mitra untuk memperluas jangkauan program ini ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama baru selama dua tahun yang dilakukan di Jakarta. Kolaborasi ini akan difokuskan pada tiga area utama, yakni pengembangan pertanian hidroponik berbasis komunitas, upaya pencegahan stunting, serta peningkatan sarana dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD).