Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Sinar Mas Agribusiness and Food, Tzu Chi dan ADM Dukung Pemberdayaan Masyarakat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |09:00 WIB
Sinar Mas Agribusiness and Food, Tzu Chi dan ADM Dukung Pemberdayaan Masyarakat
Sinar Mas Agribusiness and Food, Tzu Chi Indonesia, dan ADM mendukung pembangunan masyarakat Lubuk Gaung, Riau. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Sedikitnya 100 kepala keluarga di Lubuk Gaung, Provinsi Riau, akan mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat terbaru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperbaiki gizi keluarga, serta memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Program ini merupakan lanjutan dari kolaborasi yang sedang berjalan antara Sinar Mas Agribusiness and Food, Tzu Chi Indonesia, dan ADM dalam penerapan pendekatan lanskap untuk mendukung pembangunan masyarakat di sekitar rantai pasok kelapa sawit di Indonesia.

Sejak dimulai pada 2023, kemitraan ini telah mencatat sejumlah capaian penting dalam pengembangan komunitas pedesaan yang tangguh di Riau. Sebanyak 350 fasilitas Balai Penitipan Anak (BPA) di lingkungan operasional Sinar Mas Agribusiness and Food menerima dukungan buku dan materi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas ruang belajar.

Selain itu, lebih dari 600 pengasuh anak telah mengikuti pelatihan untuk memperkuat kemampuan dalam pendidikan anak usia dini.

Secara terpisah, Investasi untuk meningkatkan pendidikan melalui jaringan Pusat Belajar Masyarakat (Community Learning Centres/CLCs) telah memberikan manfaat kepada lebih dari 450 anggota masyarakat dan mendukung lebih dari 12 usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan skala usaha mereka, guna mendorong aktivitas ekonomi di daerah pedesaan ini.

Komitmen Ke Depan

Komitmen para mitra untuk memperluas jangkauan program ini ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama baru selama dua tahun yang dilakukan di Jakarta. Kolaborasi ini akan difokuskan pada tiga area utama, yakni pengembangan pertanian hidroponik berbasis komunitas, upaya pencegahan stunting, serta peningkatan sarana dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/11/3182833//bening_clinic_superbrands-wdpV_large.jpg
Selamat! Bening’s Clinic Raih Dua Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182829//outlet_daihatsu-pKFI_large.jpg
3 Alasan yang Bikin Pelanggan Betah di Outlet Daihatsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/1/3182666//soeharto-wJNr_large.jpg
Pengakuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Mendapat Dukungan Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182646//laptop_asus-1koj_large.jpg
Butuh Laptop Baru di 2026? Ini Berbagai Segmen dari Laptop ASUS yang Perlu Anda Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182622//black_rhino_raih_superbrands_2025_pada_kategori_mesin_las-2S3J_large.jpg
Hadirkan Inovasi Mesin Las Hemat Daya, Black Rhino Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182619//traveloka-m2D6_large.jpg
Liburan Akhir Tahun ke Disneyland Hong Kong, Ini 7 Wahana yang Wajib Dicoba!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement