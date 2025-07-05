Raih Penghargaan ESG 2025, Pertamina Tegaskan Komitmen Tumbuh Berkelanjutan

Pertamina Group berhasil meraih tiga penghargaan ESG dalam acara IDX Channel Anugerah ESG 2025. (Foto: dok Pertamina)

JAKARTA - Pertamina Group berhasil meraih tiga penghargaan ESG dalam acara IDX Channel Anugerah ESG 2025 “Navigating ESG In Global Economy Uncertainty” yang diselenggarakan di Ballroom Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Pertamina Persero meraih Anugerah Khusus Sektor Pertambangan dan Energi dengan kategori Inovasi Pengembangan Ekosistem Energi Berkelanjutan. Sementara Pertamina International Shipping meraih penghargaan dengan Kategori Sektor Transportasi dan Logistik Transisi Menuju Pelayaran Hijau. Tak ketinggalan, Pertamina Trans Kontinental juga meraih penghargaan dengan kategori sektor Transportasi dan Logistik.

Vice President Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui inisiatif Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang berdampak.

“Pertamina juga mendorong entitas Subholding maupun Anak Perusahaan Pertamina Group untuk implementasikan ESG, dari pengembangan dekarbonisasi dan energi terbarukan hingga pemberdayaan masyarakat untuk masa depan yang berkelanjutan,” katanya.

Manager Media Communication Pertamina Roberth Marchelino Verieza menambahkan ESG saat ini menjadi penting bagi proses bisnis Pertamina. Banyak program inisiatif yang dilakukan Pertamina Group untuk terus mendukung ESG seperti dekarbonisasi.