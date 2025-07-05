Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gold's Gym Tutup Sepihak, Ribuan Member Rugi Rp7,6 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |19:38 WIB
Gold's Gym Tutup Sepihak, Ribuan Member Rugi Rp7,6 Miliar
Gold's Gym Tutup Sepihak. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Member dan karyawan Gold's Gym Indonesia buka suara soal penutupan sepihak tempat latihan Gold's Gym di sejumlah cabang. Penutupan ini membuat member Gold's Gym rugi hingga Rp7,6 miliar.

Mengutip keterangan Forum Korban Gold's Gym Indonesia di salah satu media sosial, X, Sabtu (5/7/2025), ada ribuan member yang dirugikan akibat tutupnya pusat kebugaran tersebut.

"Lebih dari 1.000 member dirugikan hingga Rp7,6 miliar. Forum korban mengajukan audiensi ke Kemendag, BPSK, dan YLKI," terang Forum Korban Gold's Gym Indonesia.

Menurut Forum tersebut, korban Gold’s Gym sudah terkumpul sampai 1.500 orang. Hal tersebut bisa diketahui dari data yang sudah dihimpun hingga saat ini."Sudah terkumpul 1.500 orang dalam grup WA korban Gold’s Gym. Sebagian sudah mengisi data kerugian dengan total sementara sebesar Rp7,6 miliar," tulis keterangan Forum.

Menurut Forum tersebut, tidak hanya member yang dirugikan, tetapi pihak mal dan juga karyawan Gold’s Gym yang turut rugi. Sebab, ada pembayaran yang belum tuntas yang telah dilakukan oleh manajemen Gold’s Gym.

"Biaya tunggakan ke mal dan gaji karyawan serta vendor," tulis informasi Forum Korban Gold's Gym.

 

Halaman:
1 2
