JAKARTA - All New Daihatsu Ayla adalah city car LCGC yang menawarkan kombinasi desain stylish, biaya operasional rendah, dan kenyamanan optimal, ideal untuk keluarga muda, profesional, maupun pengemudi di kota besar. Dengan program kredit Ayla, Anda bisa memiliki mobil ini dengan cicilan ringan dan proses mudah.
Berdasarkan data dari Astra Daihatsu dan mitra resmi, Ayla ditawarkan mulai dari Rp137.800.000 untuk varian entry‑level.
Varian lengkap meliputi 1.0 M MT, 1.0 X MT / CVT (dengan opsi ADS), serta 1.2 R MT, 1.2 R CVT, dan 1.2 R CVT ADS. Harga OTR tertinggi mencapai Rp201.400.000 untuk varian 1.2 R CVT ADS.
Dengan DP minimal 20%, berikut simulasi cicilan tenor 60 bulan:
*Harga dapat berubah, datangi dealer daihatsu terdekat untuk informasi harga lebih lanjut
Halaman resmi Daihatsu menyediakan fitur simulasi kredit Ayla yang menghitung DP, tenor, bunga, dan asuransi dengan transparan berdasarkan lokasi Anda. Hasil simulasi menyesuaikan harga OTR di daerah Anda serta lembaga leasing pilihan, dan bersifat tetap (fixed) jika Anda memilih leasing setelah menyetujui skema cicilan.
Skema kredit ini memungkinkan cicilan yang fleksibel, anda bisa melakukan konsultasi mengenai pilihan cicilan yang ada