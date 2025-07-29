Gampang Punya Mobil, Simak Panduan Lengkap Kredit All New Daihatsu Ayla

JAKARTA - All New Daihatsu Ayla adalah city car LCGC yang menawarkan kombinasi desain stylish, biaya operasional rendah, dan kenyamanan optimal, ideal untuk keluarga muda, profesional, maupun pengemudi di kota besar. Dengan program kredit Ayla, Anda bisa memiliki mobil ini dengan cicilan ringan dan proses mudah.

1. Harga OTR dan Varian Tersedia

Berdasarkan data dari Astra Daihatsu dan mitra resmi, Ayla ditawarkan mulai dari Rp137.800.000 untuk varian entry‑level.

Varian lengkap meliputi 1.0 M MT, 1.0 X MT / CVT (dengan opsi ADS), serta 1.2 R MT, 1.2 R CVT, dan 1.2 R CVT ADS. Harga OTR tertinggi mencapai Rp201.400.000 untuk varian 1.2 R CVT ADS.

2. Estimasi Cicilan Kredit Ayla

Dengan DP minimal 20%, berikut simulasi cicilan tenor 60 bulan:

DP 20% (~Rp 27,56 juta), cicilan mulai Rp2,685 juta/bulan untuk varian entry-level

Untuk DP 30% (~Rp 41,34 juta), cicilan bisa turun menjadi Rp2,256 juta/bulan

Dengan DP 40% (~Rp 55,12 juta), cicilan bisa serendah Rp1,934 juta/bulan.

*Harga dapat berubah, datangi dealer daihatsu terdekat untuk informasi harga lebih lanjut

3. Skema Simulasi dan Transparansi

Halaman resmi Daihatsu menyediakan fitur simulasi kredit Ayla yang menghitung DP, tenor, bunga, dan asuransi dengan transparan berdasarkan lokasi Anda. Hasil simulasi menyesuaikan harga OTR di daerah Anda serta lembaga leasing pilihan, dan bersifat tetap (fixed) jika Anda memilih leasing setelah menyetujui skema cicilan.

4. Keunggulan Program Kredit Ayla

Cicilan Ringan dan Terjangkau

Skema kredit ini memungkinkan cicilan yang fleksibel, anda bisa melakukan konsultasi mengenai pilihan cicilan yang ada