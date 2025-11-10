Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Kembali Hadir, Berlaku Mulai 10 November 2025

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |08:00 WIB
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Kembali Hadir, Berlaku Mulai 10 November 2025
Ilustrasi kendaraan bermotor. (Foto: Freepik/aleksandarlittlewolf)
A
A
A

JAKARTA – Kabar baik untuk warga Jakarta! Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan keringanan pajak bagi pemilik kendaraan bermotor. Melalui kebijakan terbaru, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan ini resmi tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025, dan berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta Morris Danny mengatakan, Wajib Pajak kini tak perlu lagi repot mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan sanksi. 

“Dalam program ini, penghapusan dilakukan secara jabatan, artinya sistem Bapenda akan otomatis menghapus bunga keterlambatan saat Wajib Pajak melunasi pokok pajaknya,” katanya.

Dengan mekanisme otomatis ini, proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor Samsat atau mengirimkan surat permohonan. “Cukup bayar pajak kendaraan seperti biasa, dan sanksi bunga akan langsung hilang dari tagihan,” tuturnya.

Siapa yang Bisa Menikmati Keringanan Ini?

Seluruh pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta berhak mendapatkan pembebasan sanksi ini. Program berlaku bagi pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. 

Selama periode tersebut, sistem secara otomatis akan menyesuaikan nominal pembayaran dan menghapuskan sanksi bunga keterlambatan, tanpa ada langkah tambahan dari wajib pajak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182528//pembetulan_data_pbb_p2_kini_bisa_dilakukan_dari_rumah-7W84_large.jpg
Semakin Mudah, Pembetulan Data PBB-P2 Kini Bisa Dilakukan dari Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/1/3182578//pelantikan_komite_reformasi_polri-hWCk_large.jpg
Komisi Reformasi Polri, Prabowo Ubah Aspirasi Publik Jadi Mandat Kenegaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/11/3182387//ilustrasi_kegiatan_hiburan_turut_bangun_kota_jakarta_lewat_pbjt-COtP_large.JPG
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement