HOME FINANCE

Hadir Lagi, Pegadaian Media Awards Bawakan Total Hadiah Ratusan Gram Emas!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:05 WIB
Hadir Lagi, Pegadaian Media Awards Bawakan Total Hadiah Ratusan Gram Emas!
PT Pegadaian kembali menggelar Pegadaian Media Awards 2025 (PMA 2025) yang dapat diikuti oleh jurnalis dan masyarakat umum. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA– PT Pegadaian resmi mengumumkan untuk kembali menggelar Pegadaian Media Awards 2025 (PMA 2025). Dengan mengusung tema besar ‘Bersama Pegadaian mengEMASkan Indonesia’, kompetisi jurnalistik tahunan ini kini membuka pintu lebih lebar, tidak hanya untuk para jurnalis, tetapi juga bagi masyarakat umum yang memiliki bakat dan kreativitas dalam mengolah tulisan, foto, maupun konten digital.

“Tahun ini ada yang berbeda. Kami membuka kepesertaan tidak hanya untuk para jurnalis media, namun juga masyarakat umum yang tertarik dan memiliki passion dalam bidang jurnalistik. Melihat banyaknya masyarakat yang giat membuat karya tulis dan konten, kami optimis akan banyak karya-karya citizen journalism terbaik yang akan masuk dalam kompetisi PMA 2025 ini,” ucap Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Dwi Hadi Atmaka.

Kompetisi ini akan berlangsung mulai Juli hingga 30 September 2025, menantang para peserta untuk mengeksplorasi dan mengkomunikasikan berbagai aspek program, produk dan layanan Pegadaian secara inovatif, dengan kategori sebagai berikut:

1. Khusus Jurnalis

Peserta dapat menayangkan karya terbaiknya pada media masing-masing pada kategori; Media Cetak, Media Online, Media Televisi, Fotografi Jurnalistik.

2. Kategori Umum

Halaman:
1 2 3
