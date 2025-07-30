Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kinerja Gemilang, Pegadaian ⁠⁠Cetak Laba Rp3,58 Triliun di Semester I/2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |19:12 WIB
Kinerja Gemilang, Pegadaian ⁠⁠Cetak Laba Rp3,58 Triliun di Semester I/2025
Laba bersih Pegadaian tumbuh menjadi Rp3,58 triliun di Semester I/2025. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – PT Pegadaian mengukir kinerja positif selama semester I tahun 2025. Tercatat pertumbuhan aset sebesar 29,3 persen YoY dari sebelumnya Rp93,6 triliun naik menjadi Rp121,1 triliun.

Kemudian Outstanding Loan (OSL) Gross tumbuh sebesar 31,8 persen YoY dari Rp77,02 triliun menjadi Rp101,5 triliun. Sementara itu, laba bersih tumbuh sebesar 23,1 persen dari Rp2,9 triliun menjadi Rp3,58 triliun, yang didukung oleh ekspansi jumlah nasabah yang terus bertumbuh.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa pencapaian tersebut turut dihasilkan dari kinerja Holding Ultra Mikro, serta kolaborasi Pegadaian bersama BRI dan PNM.

Hadirnya layanan Bank Emas Pegadaian juga semakin menyempurnakan ekosistem emas Pegadaian untuk MengEMASkan Indonesia dan selaras dengan visi Pegadaian sebagai The Leader In Gold Ecosystem and Accelerator in Financial Inclusion.

“Alhamdulillah di usia 124 tahun ini, Pegadaian masih tetap membukukan kinerja yang gemilang. Selain transformasi yang dijalankan, konsistensi yang dilakukan, tentu pencapaian ini tidak luput dari Holding Ultra Mikro yang berhasil mendorong bisnis pembiayaan di Pegadaian," ujar Damar.

"Kehadiran Layanan Bank Emas juga semakin menyempurnakan bisnis Pegadaian saat ini. Kami berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan literasi mengenai investasi emas bagi masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan,” tuturnya.

Sejak diluncurkan pada Februari 2025 lalu, Layanan Bank Emas Pegadaian menunjukkan kinerja yang luar biasa melalui produk Layanan Bank Emas terlengkap, diantaranya Deposito Emas, Perdagangan Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, dan PMK Emas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/25/3180514//ilustrasi_mengajukan_visa-NxT6_large.jpg
Panduan Lengkap Apply Visa China untuk Traveler Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/613/3180495//anti_angin_angin_club_fest-nj1g_large.jpg
Bejo Jahe Merah Bikin Anti Angin Angin Club Fest di Lima Kota Ini, Catat Biar Enggak Ketinggalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/2/3180487//ilustrasi_berlari-Aag1_large.jpg
Bukan Sekadar Lari, Tapi Gerakan Kebaikan! Ini 7 Alasan Ikut Run To Care 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/205/3180377//soundrenaline_2025_grrrl_gang-0esh_large.jpg
Kembali Hadir, Soundrenaline 2025 Siap Guncang Lima Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180359//penjualan_avian_brands-qF52_large.jpeg
Penjualan Naik 14,5 Persen, Avian Brands Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Pasar Cat Dekoratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180335//nasi_bogana_may_may-0f76_large.jpg
Cara Bogana May-May, Brand F&B Tradisional Bertahan di Tengah Gempuran Makanan Viral
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement