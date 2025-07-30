Kinerja Gemilang, Pegadaian ⁠⁠Cetak Laba Rp3,58 Triliun di Semester I/2025

JAKARTA – PT Pegadaian mengukir kinerja positif selama semester I tahun 2025. Tercatat pertumbuhan aset sebesar 29,3 persen YoY dari sebelumnya Rp93,6 triliun naik menjadi Rp121,1 triliun.

Kemudian Outstanding Loan (OSL) Gross tumbuh sebesar 31,8 persen YoY dari Rp77,02 triliun menjadi Rp101,5 triliun. Sementara itu, laba bersih tumbuh sebesar 23,1 persen dari Rp2,9 triliun menjadi Rp3,58 triliun, yang didukung oleh ekspansi jumlah nasabah yang terus bertumbuh.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa pencapaian tersebut turut dihasilkan dari kinerja Holding Ultra Mikro, serta kolaborasi Pegadaian bersama BRI dan PNM.

Hadirnya layanan Bank Emas Pegadaian juga semakin menyempurnakan ekosistem emas Pegadaian untuk MengEMASkan Indonesia dan selaras dengan visi Pegadaian sebagai The Leader In Gold Ecosystem and Accelerator in Financial Inclusion.

“Alhamdulillah di usia 124 tahun ini, Pegadaian masih tetap membukukan kinerja yang gemilang. Selain transformasi yang dijalankan, konsistensi yang dilakukan, tentu pencapaian ini tidak luput dari Holding Ultra Mikro yang berhasil mendorong bisnis pembiayaan di Pegadaian," ujar Damar.

"Kehadiran Layanan Bank Emas juga semakin menyempurnakan bisnis Pegadaian saat ini. Kami berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan literasi mengenai investasi emas bagi masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan,” tuturnya.

Sejak diluncurkan pada Februari 2025 lalu, Layanan Bank Emas Pegadaian menunjukkan kinerja yang luar biasa melalui produk Layanan Bank Emas terlengkap, diantaranya Deposito Emas, Perdagangan Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, dan PMK Emas.