HOME FINANCE

Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |21:30 WIB
Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025
PGN mendapatkan apresiasi dalam Apresiasi BPH Migas 2025 atas kontribusi menjaga ketahanan energi nasional melalui penyediaan gas bumi. (Foto: dok PGN)
A
A
A

JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkomitmen memberikan kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui penyediaan gas bumi. Langkah ini dilakukan juga melalui sinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar manfaat gas bumi dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh masyarakat.

Atas kontribusi tersebut, PGN mendapatkan apresiasi dalam Apresiasi BPH Migas 2025 yang diserahkan pada Selasa (30/12/2025). 

Apresiasi pertama yang didapatkan adalah Apresiasi Badan Usaha dalam Pengembangan Jargas. PGN telah membangun jargas secara mandiri maupun menjalankan penugasan dari pemerintah dengan dana APBN.

Hingga saat ini, PGN melayani lebih dari 817.000 Sambungan Rumah (SR) di berbagai wilayah. Dalam setiap langkah pengembangan, PGN senantiasa menjalin koordinasi aktif dengan BPH Migas untuk memastikan keandalan layanan bagi pengguna akhir.

PGN menjadi satu-satunya badan usaha yang mendapatkan apresiasi dari BPH Migas atas kontribusinya dalam pengembangan jargas. Hal ini juga diperkuat oleh inovasi PGN dalam mengembangkan jargas secara mandiri, tanpa anggaran APBN, untuk rumah tangga maupun pelanggan kecil telah dengan moda gas pipa maupun CNG.

Halaman:
1 2 3
