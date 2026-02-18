Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Pemberdayaan Nasabah Mekaar, AO PNM Ini Diganjar Apresiasi Wisata Religi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |11:37 WIB
Dukung Pemberdayaan Nasabah Mekaar, AO PNM Ini Diganjar Apresiasi Wisata Religi
Account Officer PNM terima apresiasi berupa reward umroh. (Foto: dok PNM)
A
A
A

BENGKULU - Tidak semua perjuangan terlihat dari luar. Ada yang dimulai dari ruang kuliah sederhana, dari langkah kaki yang bergegas antara kampus dan tempat kerja, dari tekad seorang anak yang ingin meringankan beban orang tuanya.

Bagi Alfina Putri Rahmadya, perjalanan itu dimulai pada Mei 2018 ketika ia bergabung sebagai Account Officer PNM Mekaar di Unit Selebar, Bengkulu, sebuah unit baru dari salah satu lembaga keuangan yang plat merah yang saat itu masih dalam tahap awal pengembangan di sana.

Pada waktu yang sama, ia adalah mahasiswi yang bekerja sambil kuliah. Alfina memegang teguh prinsip yang ia yakni: sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Nilai itu yang menuntunnya untuk terus melangkah, bahkan ketika jalan terasa tidak mudah.

Sebagai Account Officer, tantangan awalnya bukan sekadar mencapai target, tetapi memperkenalkan konsep PNM Mekaar kepada masyarakat. Ia harus meyakinkan calon nasabah bahwa PNM bukan hanya lembaga pembiayaan, melainkan pendamping usaha bagi perempuan prasejahtera.

“Saat itu, banyak yang belum memahami konsep pendampingan. Kami datang bukan hanya membawa pembiayaan, tapi juga edukasi dan semangat untuk berkembang bersama,” ujar Alfina. Kepercayaan pun tumbuh perlahan. Kelompok-kelompok usaha terbentuk, dan perempuan-perempuan di wilayah binaannya mulai merasakan manfaat pendampingan yang berkelanjutan.

Seiring kerja keras dan disiplin yang konsisten, Alfina juga merasakan bagaimana Perusahaan memberikan ruang pengembangan diri bagi karyawannya. Ia mengikuti berbagai pelatihan di Medan, Palembang, hingga Jakarta, pengalaman yang untuk pertama kalinya membawanya menaiki pesawat terbang dan membuka cakrawala baru tentang kepemimpinan.

“Setiap pelatihan membuka cara pandang baru. Saya belajar bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang membangun mental, kepemimpinan, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar,” ujarnya. Dedikasi tersebut mengantarkannya dipercaya sebagai Kepala Area Mekaar di Mukomuko, memimpin delapan unit dalam melayani ribuan perempuan prasejahtera yang diberdayakan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/11/3202189//pegadaian-rNvf_large.jpeg
Torehkan Kinerja Positif, Pegadaian Cetak Laba Bersih Rp8,34 Triliun Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/12/3201950//shopee_ramadan_masa_kini-6dAR_large.jpg
Padukan Tradisi dan Modernitas: Shopee Temani Ramadan Masa Kini lewat Big Ramadan Sale 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/482/3201900//ilustrasi_nyeri_haid-v4nr_large.jpg
Nyeri Haid Normal dan Abnormal, Kapan Sebaiknya Waspada?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/25/3201793//promo_traveloka-dFQw_large.jpg
5 Inovasi Kereta Api Indonesia yang Mengubah Cara Bepergian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/11/3201840//nego_neko-0ykR_large.jpg
Yuk Kenalan sama Neko! Kucing Pintar yang Hobi Kasih Koin Shopee di Nego Neko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/298/3201627//emilia_achmadi-maUK_large.jpg
MLA Ajak Para Ibu Sajikan Menu Sehat Daging Sapi Australia untuk Buah Hati
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement