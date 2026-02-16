Yuk Kenalan sama Neko! Kucing Pintar yang Hobi Kasih Koin Shopee di Nego Neko

JAKARTA - Nego zaman now yang unik tapi nyata! Kini fitur terbaru hadir buat ajak kamu atur strategi negosiasi paling unik, sambil kasih jawaban yang out of the box buat dapat koin Shopee. Sambut Ramadan kali ini, Shopee bikin pengalaman belanja jadi lebih playful dan menyenangkan lewat fitur Nego Neko yang memungkinkan pengguna mendapatkan koin Shopee dengan melakukan tawar menawar yang interaktif.

Lewat fitur terbaru Shopee, Nego Neko, negosiasi jadi terasa seperti permainan yang interaktif dan penuh kejutan. Alih-alih sekadar klik dan klaim, pengguna diajak ngobrol, menyusun strategi, dan memberikan jawaban paling unik.

Dari percakapan itulah kesempatan mendapatkan hingga 1 Juta Koin Shopee. Jadi bukan cuma soal menjawab, tapi soal bagaimana kamu bisa tampil beda dan meyakinkan.

Antusiasme Netizen Soal Nego Neko

Sejak pertama kali hadir, fitur ini langsung mendapat respons positif. Banyak pengguna penasaran dan mencoba menguji kreativitas mereka lewat percakapan dengan Neko. Tidak sedikit pula yang membagikan pengalaman lucu serta strategi uniknya di media sosial.

Antusiasme tersebut terlihat dari kolom komentar pada berbagai unggahan tentang Nego Neko yang dipenuhi reaksi netizen yang berbagi cerita pengalaman mereka.

Di sosial media X, berbagai respons menunjukkan bagaimana pengguna menikmati interaksi ini. Apalagi ada yang menyebutkan jadi semangat bangun pagi demi bisa ngobrol di chat room Nego Neko!!

Sebagian netizen bahkan menyebut sensasi menunggu balasan Neko terasa seperti bermain game, karena ada rasa penasaran dan kejutan di setiap respons.