HOME FINANCE

Oversubscribed! Pegadaian Raih Dana Rp8,14 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |11:40 WIB
Oversubscribed! Pegadaian Raih Dana Rp8,14 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk
PT Pegadaian menghasilkan perolehan dana lebih dari Rp8,14 triliun pada masa book building dari 17 April hingga 6 Mei 2025. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - PT Pegadaian berhasil mencetak sejarah baru dalam penerbitan instrumen efeknya. Dengan rating AAA dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia, masa book building yang berlangsung dari 17 April hingga 6 Mei 2025 ini sukses besar, menghasilkan perolehan dana lebih dari Rp8,14 triliun.

Angka tersebut bahkan melampaui target awal sebesar Rp3,5 triliun, menandakan oversubscribe yang signifikan dan menjadi penerbitan terbesar Pegadaian sepanjang sejarah, serta yang terbesar di Indonesia dalam satu kali tahap penerbitan hingga saat ini pada 2025.

Dalam upaya diversifikasi sumber pendanaan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Pegadaian menerbitkan tiga jenis instrumen efek, di antaranya Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2025, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025.

Kupon final yang ditawarkan sebesar 6,65 persen untuk tenor 1 tahun dan 6,80 persen untuk tenor 3 tahun. Penerbitan ketiga instrumen ini juga merupakan wujud konsistensi Pegadaian dalam menjalankan prinsip Environment, Social & Governance (ESG).

Hal ini sekaligus memberikan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan berkontribusi positif terhadap pasar modal Indonesia.

Direktur Keuangan Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan rasa terima kasih atas tingginya minat investor. Bagi Ferdian capaian luar biasa ini mencerminkan kepercayaan investor yang kuat terhadap fundamental dan prospek menjanjikan bagi Pegadaian.

"Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Saya sangat menghargai partisipasi aktif dari seluruh lembaga penunjang, yaitu joint lead underwriter (JLU), konsultan hukum, wali amanat, Tenaga Ahli Syariah, notaris, investor, dan masyarakat atas pencapaian yang luar biasa ini," ucap Ferdian.

