BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026

JAKARTA – Dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026, BULOG menggelar kegiatan doa bersama di Masjid Al-Balag, kompleks perumahan BULOG Pos Pengumben, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani beserta keluarga, serta diikuti oleh para karyawan dan sejumlah anak yatim.

Doa bersama berlangsung khidmat, dengan harapan agar keluarga besar Perum BULOG senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, berkah, berlimpah rezeki, dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Dalam sambutannya Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa tahun 2025 bukan tahun yang mudah.

Namun dengan semangat kebersamaan, seluruh insan BULOG hadir di setiap titik perjuangan melakukan jemput gabah bersama petani, memastikan penyerapan hasil panen nasional, menyalurkan bantuan pangan, melakukan monitoring dan memastikan stabilisasi harga, menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, serta menjadi tim pendukung yang memastikan kelancaran berbagai penugasan strategis negara di bidang pangan.

"Mari kita tutup tahun ini dengan rasa syukur dan mari bersama melangkah ke tahun 2026 dengan semangat baru, tekad yang lebih kuat, dan keyakinan bahwa bersama BULOG, kita mampu menjawab setiap tantangan ke depan karena di tahun 2026 BULOG akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sebelumnya," tutur Ahmad Rizal Ramdhani.

Dalam kesempatan ini, BULOG juga memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap mereka. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen BULOG untuk terus berkontribusi kepada masyarakat serta menunjukkan kepedulian pada anak-anak yang membutuhkan.

Melalui doa bersama ini, seluruh keluarga besar BULOG berharap dapat menghadapi tantangan di tahun yang baru dengan semangat yang tinggi dan penuh harapan.

(Agustina Wulandari )