5 Tips dan Trik Lolos Interview User yang Bikin Kamu Langsung Diterima Kerja!

JAKARTA – 5 tips dan trik lolos interview user yang bikin kamu langsung diterima kerja! Interview user sering kali menjadi tahap paling menegangkan dalam proses rekrutmen.

Setelah berhasil melalui wawancara dengan HRD, kini kamu harus berhadapan langsung dengan calon atasan yang bisa saja seorang supervisor, manajer, bahkan direktur utama. Tapi tenang, kamu bisa banget menghadapi tahap ini dengan percaya diri kalau tahu triknya!

Berikut 5 tips dan trik lolos interview user yang bisa bikin kamu langsung dilirik dan diterima kerja!

1. Kenali Siapa User yang Akan Mewawancarai Kamu

Sebelum hari-H, penting untuk mencari tahu siapa user yang akan mewawancarai kamu. Biasanya, nama user akan tercantum dalam email undangan interview. Kamu bisa memanfaatkan LinkedIn untuk menggali profil profesionalnya. Bisa mulai dari jabatan, latar belakang, hingga keahlian yang dimiliki. Kamu bisa memperkirakan tipe pertanyaan yang mungkin diajukan dan menyesuaikan jawabanmu dengan ekspektasi mereka.

Jangan lupa untuk memahami profil perusahaan, produk yang mereka jual, pasar yang disasar, dan visinya. Ini akan memberimu keunggulan saat menjawab pertanyaan dan bisa jadi bahan untuk memberikan insight atau masukan kepada perusahaan.

2. Pelajari Ulang Job Description di Iklan Lowongan

Jangan pernah remehkan kekuatan job description! Ini adalah kisi-kisi pertanyaan yang akan muncul saat interview user. Pahami baik-baik setiap poinnya dan pikirkan bagaimana pengalamanmu bisa nyambung dengan tanggung jawab tersebut. Kamu juga bisa menyiapkan contoh nyata dari pekerjaan sebelumnya yang relevan dengan job desk itu.

3. Siapkan Portofolio dan Cerita Pengalamanmu

User ingin tahu apakah kamu benar-benar bisa “bekerja” dan bukan cuma bisa bicara. Maka dari itu, kamu harus menyiapkan cerita tentang pengalaman kerja sebelumnya, tantangan yang pernah kamu hadapi, dan bagaimana kamu mengatasinya. Jangan lupa juga, portofolio yang kamu lampirkan saat melamar akan jadi bahan diskusi. Jadi, pastikan kamu menguasai betul isi portofoliomu!