INSPIRASI BISNIS

Segini Kekayaan Rieke Diah Pitaloka yang Tak Masalah Gaji Anggota DPR Dikurangi

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Selasa, 02 September 2025 |22:10 WIB
Segini Kekayaan Rieke Diah Pitaloka yang Tak Masalah Gaji Anggota DPR Dikurangi
Harta Kekayaan Rieke Diah Pitaloka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Rieke Diah Pitaloka yang tak masalah gaji anggota DPR dikurangi menarik untuk dibahas pada artikel ini.

Sebelumnya tunjangan anggota DPR RI akan dicabut. Namun, tunjangan apa saja yang akan dihapus akan diumumkan langsung oleh pimpinan DPR.

Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima informasi dari pimpinan DPR terkait rencana pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk pencabutan tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR.

Lantas berapa kekayaan Rieke Diah Pitaloka saat ini?

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rieke Diah Pitaloka diketahui memiliki harta kekayaan total sebanyak Rp16.809.032.200.

Berikut rinciannya:

 

