Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Satu Tahun Prabowo–Gibran, Ekonomi RI Tumbuh Tertinggi di Dunia 

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |16:33 WIB
Satu Tahun Prabowo–Gibran, Ekonomi RI Tumbuh Tertinggi di Dunia 
Satu Tahun Presiden Prabowo-Gibran. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5 persen menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Capaian positif ini diraih di tengah ketidakpastian global dan konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia.

"Pertama, kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi, di tengah ketidakpastian. Perang pecah di mana-mana. Hitungan terakhir tadi malam, ada 110 konflik bersenjata di seluruh dunia," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, situasi geopolitik dan geoekonomi saat ini sangat tidak menentu. Energi dan pangan pun menjadi sektor yang paling rawan terdampak oleh ketidakpastian tersebut.

"Alhamdulillah, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5 persen, di antara negara-negara G20. Kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178022//presiden_prabowo_subianto-n2it_large.png
Kelakar Prabowo di Sidang Kabinet 1 Tahun Pemerintahan: Mungkin Kita Perlu Retreat Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178020//presiden_prabowo_subianto-hLzM_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan, Prabowo Ungkap Strategi Kabinet Layaknya Tim Sepak Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178015//presiden_prabowo_subianto-OsRa_large.jpeg
Di Sidang Kabinet Setahun Pemerintahan, Prabowo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178012//begini_suasana_di_istana_menjelang_sidang_kabinet-jaQ8_large.jpg
Begini Suasana di Istana Menjelang Sidang Kabinet Pemerintahan Prabowo–Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178001//prabowo-Pvz1_large.jpg
Ketua DPD: Satu Tahun Prabowo-Gibran Penuh Capaian dan Perlu Penyempurnaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177999//menkum-NdSf_large.jpg
Menkum hingga Kepala BGN Tiba di Istana Jelang Rapat Kabinet 1 Tahun Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement