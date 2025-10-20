Satu Tahun Prabowo–Gibran, Ekonomi RI Tumbuh Tertinggi di Dunia

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5 persen menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Capaian positif ini diraih di tengah ketidakpastian global dan konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia.

"Pertama, kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi, di tengah ketidakpastian. Perang pecah di mana-mana. Hitungan terakhir tadi malam, ada 110 konflik bersenjata di seluruh dunia," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, situasi geopolitik dan geoekonomi saat ini sangat tidak menentu. Energi dan pangan pun menjadi sektor yang paling rawan terdampak oleh ketidakpastian tersebut.

"Alhamdulillah, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5 persen, di antara negara-negara G20. Kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang," ujarnya.