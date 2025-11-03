Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Menhub Lantik Teuku Faisal Fathani Jadi Kepala BMKG

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |12:19 WIB
Menhub Lantik Teuku Faisal Fathani Jadi Kepala BMKG
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik Teuku Faisal Fathani menjadi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik Teuku Faisal Fathani menjadi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada hari ini di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Pelantikan merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyegaran kepemimpinan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif, profesional, serta mampu memperkuat sinergi antara sektor transportasi dan lembaga sistem informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Menhub Dudy mengatakan BMKG memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor transportasi.

"BMKG memegang peran esensial dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Senin (3/11/2025).

Menhub berharap pelantikan ini menjadi momentum percepatan transformasi BMKG agar semakin berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas instansi.

“Semoga momentum ini menjadikan BMKG semakin solid, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima,” ujarnya.

Menhub Dudy juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ke depan, terutama menjelang periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180933//cuaca-CXti_large.jpg
Waspada, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan hingga Disertai Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180876//pemerintah-roev_large.jpg
BMKG: 4 Faktor Fenomena Atmosfer Picu Pertumbuhan Awan Hujan Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180859//cuaca_ekstrem-U3Vt_large.jpg
Siaga! Hujan Ekstrem Intai Jakarta, Jabar hingga Jateng Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778//gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180776//hujan-vLFT_large.jpg
Cuaca Hari Ini, Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180709//dwikora-aWzs_large.jpg
Masyarakat Diminta Waspada Potensi Hujan Ekstrem pada Desember-Januari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement