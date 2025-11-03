Menhub Lantik Teuku Faisal Fathani Jadi Kepala BMKG

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik Teuku Faisal Fathani menjadi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik Teuku Faisal Fathani menjadi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada hari ini di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Pelantikan merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyegaran kepemimpinan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif, profesional, serta mampu memperkuat sinergi antara sektor transportasi dan lembaga sistem informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Menhub Dudy mengatakan BMKG memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor transportasi.

"BMKG memegang peran esensial dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Senin (3/11/2025).

Menhub berharap pelantikan ini menjadi momentum percepatan transformasi BMKG agar semakin berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas instansi.

“Semoga momentum ini menjadikan BMKG semakin solid, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima,” ujarnya.

Menhub Dudy juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ke depan, terutama menjelang periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran 2026.