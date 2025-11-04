Michelin Indonesia PHK Ratusan Pekerja

JAKARTA - PT Michelin Indonesia dikabarkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan pekerja di pabrik ban. Keputusan ini jadi sorotan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi).

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengaku prihatin atas rencana PHK PT Michelin Indonesia. Menurutnya, PHK harus menjadi langkah terakhir, bukan keputusan sepihak yang diambil tanpa dialog sosial yang terbuka dan adil.

“Perusahaan multinasional seperti Michelin harus mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral. Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberi kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan,” tegas Mirah, Selasa (4/11/2025).

Dirinya pun mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera memfasilitasi perundingan tiga pihak antara manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah agar penyelesaian dilakukan secara konstruktif dan sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Selain itu, Mirah menekankan bahwa korporasi global seperti Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional. Indonesia bukan sekadar lokasi produksi, tetapi rumah bagi jutaan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok dunia.

“Menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan keputusan korporasi global merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja,” tambah Mirah.

(Feby Novalius)