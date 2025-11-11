Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |11:19 WIB
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini (Foto: Prabowo: KSP)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Pekerja Nasional (DKPN) serta Satuan Tugas (Satgas) PHK.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan format hingga strukturnya telah rampung. Selain itu, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukannya sudah selesai disiapkan dan diumumkan minggu ini.

"Seharusnya minggu-minggu ini ya. Karena formatnya, strukturnya kan Keputusan Presiden sudah disiapkan, tinggal diumumkan saja. Kemungkinan minggu ini ya, tapi saya belum tahu di Presiden," ungkap Andi Gani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (11/11/2025).

Andi Gani belum bisa mendahului pengumuman resmi dari Presiden Prabowo. Namun, dirinya sudah memiliki gambaran mengenai siapa saja yang akan mengisi lembaga tersebut.

"Saya tidak bisa mendahului Presiden tapi person-personnya saya sudah bisa punya gambaran. Tapi biar Pak Presiden akan mengumumkan langsung," jelasnya.

Lebih lanjut, Andi Gani menjelaskan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh akan diisi oleh tokoh-tokoh buruh, pimpinan serikat pekerja, serta akademisi yang memiliki kepedulian terhadap perjuangan kaum buruh. Bahkan, kemungkinan akan setingkat dengan Kementerian.

"Itu akan mempunyai legal standing yang sangat kuat setingkat kementerian. Itu yang sangat luar biasa dari pak Prabowo," ujar Andi Gani.

 

