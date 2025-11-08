Harga Emas Antam Hari Ini 8 November 2025 Naik Rp3.000, Ini Rincian Terbarunya

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulai hari ini, Sabtu 8 November 2025 naik Rp3.000 menjadi menjadi Rp2.299.000 dari harga sebelumnya Rp2.296.000 per gram. Harga emas Antam tercatat naik tiga hari berturut-turut.



‎Sementara harga jual kembali (buyback) juga naik Rp3.000 menjadi Rp2.164.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).



‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.



‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.‎



‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.



Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam, Jakarta, Sabtu (8/11/2025):