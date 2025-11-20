16 Calon Anggota Dewan Energi Nasional Ikuti Fit and Proper Test di DPR, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Komisi XII DPR RI menyelenggarakan Fit and Proper Test atau Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk 16 nama yang diajukan Presiden Prabowo sebagai calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam rapat mengatakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 16 calon DEN ini dilakukan dalam dua kloter. Kloter pertama untuk delapan calon yang berasal dari kalangan akademisi dan industri, demikian pula untuk kloter kedua.

"Terkait dengan kompetensi, bapak ibu ini sebenarnya sudah disaring dari tim terdahulu, sehingga hari ini sudah memenuhi persyaratan dan sebagainya," ujarnya dalam rapat terbuka di Kompleks DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, Bambang mengatakan delapan calon anggota DEN pada kloter pertama terdiri dari unsur akademisi dan industri. Calon anggota dengan latar belakang akademisi antara lain Agus Puji Prasetyono, Johni Jonatan Numberi, Mohamad Fadhil Hasan, dan Silviana.

Sementara itu, calon dari kalangan industri antara lain Riki Firmandha Ibrahim, Sampe L. Purba, Satya Widya Yudha, dan Sripeni Inten Cahyani.

"Baik, kita sudah mendengarkan paparan dari delapan calon DEN. Dengan demikian rapat kita skor sampai kloter selanjutnya," lanjutnya.