Harta Kekayaan Fantastis CEO Apple Tim Cook yang Siapkan Bantuan Untuk Bencana Banjir Sumatera

JAKARTA – Harta kekayaan fantastis CEO Apple Tim Cook yang siapkan bantuan untuk bencana banjir Sumatera.

CEO Apple Tim Cook menyampaikan bahwa Apple akan berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada sejumlah negara yang terdampak bencana, termasuk Indonesia. Ia juga menyampaikan duka cita kepada semua yang terdampak banjir hingga longsor.

“Badai yang melanda Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Sri Lanka telah menghancurkan banyak komunitas. Di Apple, kami memikirkan semua orang yang terdampak dan akan berdonasi untuk bantuan serta mendukung upaya pemulihan di lapangan,” tulis Tim Cook dalam postingannya di X, Kamis (4/12/2025).

Oleh karena itu, Apple akan memberikan bantuan dan dukungan pembangunan kembali untuk beberapa negara Asia seperti Sri Lanka, Thailand, Indonesia, dan Malaysia.

CEO Apple Tim Cook tercatat memiliki harta hingga Rp43,2 triliun. Ia telah menjadi pemimpin perusahaan paling berharga di dunia sejak 2011.