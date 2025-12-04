Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Fantastis CEO Apple Tim Cook yang Siapkan Bantuan Untuk Bencana Banjir Sumatera

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |21:09 WIB
Harta Kekayaan Fantastis CEO Apple Tim Cook yang Siapkan Bantuan Untuk Bencana Banjir Sumatera
Harta kekayaan fantastis CEO Apple Tim Cook yang siapkan bantuan untuk bencana banjir Sumatera. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Harta kekayaan fantastis CEO Apple Tim Cook yang siapkan bantuan untuk bencana banjir Sumatera.

CEO Apple Tim Cook menyampaikan bahwa Apple akan berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada sejumlah negara yang terdampak bencana, termasuk Indonesia. Ia juga menyampaikan duka cita kepada semua yang terdampak banjir hingga longsor.

“Badai yang melanda Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Sri Lanka telah menghancurkan banyak komunitas. Di Apple, kami memikirkan semua orang yang terdampak dan akan berdonasi untuk bantuan serta mendukung upaya pemulihan di lapangan,” tulis Tim Cook dalam postingannya di X, Kamis (4/12/2025).

Oleh karena itu, Apple akan memberikan bantuan dan dukungan pembangunan kembali untuk beberapa negara Asia seperti Sri Lanka, Thailand, Indonesia, dan Malaysia.

CEO Apple Tim Cook tercatat memiliki harta hingga Rp43,2 triliun. Ia telah menjadi pemimpin perusahaan paling berharga di dunia sejak 2011.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187894//dpr-rHz8_large.jpg
Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187892//bencana_sumatera-B1y4_large.jpg
Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187890//raja_juli-EYte_large.jpg
Soal Kerusakan Hutan, DPR: Menhut Raja Juli Antoni Kebagian Cuci Piring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187882//bnpb-ylch_large.jpg
Akses Sibolga ke Tapteng Pulih Pascabanjir, Jembatan Pandan Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187875//bencana-X7K6_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 836 Orang Meninggal, 518 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187870//bbm-ojU6_large.jpeg
Polisi Pantau Distribusi BBM di Aceh, Cegah Penimbunan Usai Bencana 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement