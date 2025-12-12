Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Respons Kepala BGN atas Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN Kalibaru 01

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |05:05 WIB
Respons Kepala BGN atas Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN Kalibaru 01
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengucapkan turut berduka atas kejadian tragis. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengucapkan turut berduka atas kejadian tragis tersebut dan menegaskan akan bekerja sama secara penuh dengan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian tragis yang menimpa para siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden ini merupakan musibah yang sangat mengejutkan,” ungkap Dadan.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, turun langsung ke sekolah tersebut dan rumah sakit pascainsiden kecelakaan yang terjadi.

Ia memastikan seluruh proses penanganan korban dilakukan secepat mungkin, termasuk koordinasi lintas pihak untuk memastikan para siswa dan guru yang terluka mendapatkan layanan medis secara optimal.

