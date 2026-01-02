Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |22:03 WIB
Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026 
Diskon Listrik dan BSU (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini info terbaru promo tarif diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026. Pemerintah telah memberi diskon tarif listrik 50 persen dan BSU Ketenagakerjaan sebagai stimulus pada tahun 2025.

Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu apakah pada tahun 2026 kembali diberlakukan? 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal diskon tarif listrik di 2026. 

Pemberian diskon tarif listrik, kata Purbaya bergantung pada kondisi ekonomi 2026. Hal ini juga dikatakan Purbaya mengenai rencana kenaikan gaji PNS di 2026.

Untuk diskon tarif listrik, Purbaya mengaku belum menerima usulan resmi tersebut. Ia akan melihat perkembangan yang terjadi.

"Sampai sekarang belum ada usulan (diskon tarif listrik), nanti kita lihat seperti apa masukannya," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 31 Desember 2025.

Namun, lanjut Purbaya mengatakan, jika ekonomi Indonesia sudah menunjukkan tren positif maka kebijakan diskon tarif listrik kemungkinan besar tidak diperlukan lagi.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192439/bsu_di_2026-UJCm_large.jpg
BSU BPJS Ketenagakerjaan Apakah Akan Cair Lagi di 2026? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190329/bsu_cair-BSN8_large.jpeg
Cek Penerima BSU Guru Kemenag 2025, Ini Cara dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190327/bsu_cair-KJx1_large.jpg
Info Terbaru Kabar Penerima BSU Kemnaker yang Cair di Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187609/bsu_di_desember-ZFxs_large.jpg
Apakah BSU Ketenagakerjaan Rp600.000 Cair Lagi Desember 2025? Ini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187466/bsu_2025-hzyD_large.jpg
Info Terbaru Cara Cek BSU Ketenagakerjaan Rp600.000, Apakah Cair Lagi Desember 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/622/3183101/bsu_2025-w178_large.jpg
BSU Rp600.000 Cair di November 2025? Ini Fakta Sebenarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement