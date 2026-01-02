Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026

JAKARTA - Ini info terbaru promo tarif diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026. Pemerintah telah memberi diskon tarif listrik 50 persen dan BSU Ketenagakerjaan sebagai stimulus pada tahun 2025.

Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu apakah pada tahun 2026 kembali diberlakukan?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal diskon tarif listrik di 2026.

Pemberian diskon tarif listrik, kata Purbaya bergantung pada kondisi ekonomi 2026. Hal ini juga dikatakan Purbaya mengenai rencana kenaikan gaji PNS di 2026.

Untuk diskon tarif listrik, Purbaya mengaku belum menerima usulan resmi tersebut. Ia akan melihat perkembangan yang terjadi.

"Sampai sekarang belum ada usulan (diskon tarif listrik), nanti kita lihat seperti apa masukannya," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 31 Desember 2025.

Namun, lanjut Purbaya mengatakan, jika ekonomi Indonesia sudah menunjukkan tren positif maka kebijakan diskon tarif listrik kemungkinan besar tidak diperlukan lagi.