Dukung Pemulihan Pascabencana, Relawan BRI Peduli Lakukan Bersih-bersih Sekolah di Aceh Tamiang

ACEH TAMIANG – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menyalurkan dukungannya untuk pemulihan pascabencana di Aceh akibat kerusakan pada sejumlah sarana dan prasarana umum, termasuk fasilitas pendidikan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, sebanyak 70 relawan BRI Peduli melaksanakan kegiatan bersih-bersih di SD Negeri Tugu Upah Aceh Tamiang di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Kegiatan bersih-bersih dilaksanakan dengan memindahkan seluruh puing prasarana yang tidak dapat digunakan lagi ke area yang telah ditentukan agar tidak menghambat kegiatan belajar mengajar. Selain itu, para relawan juga membersihkan dan mengelola area sekolah yang masih berlumpur untuk mencegah lumpur kembali masuk ke ruang kelas saat hujan yang berpotensi menyebabkan banjir, serta menata ruang kelas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sementara waktu.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai rasa kepedulian BRI untuk dapat membantu warga terdampak khususnya bagi para guru, siswa, dan komunitas sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan di sekolah tersebut secara aman dan nyaman.

“Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bentuk solidaritas BRI bagi warga yang terdampak di Bencana di Sumatra. BRI Peduli hadir di tengah masyarakat dengan tujuan menghadirkan manfaat nyata melalui program sosial, tanggap darurat bencana, bantuan kemanusiaan dan recovery pascabencana,” ujarnya.

Dhanny menambahkan bahwa BRI secara bertahap juga akan terus membantu pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. Ke depan, SD Negeri Tugu Upah Aceh Tamiang akan menjadi bagian dari program BRI Peduli “Ini Sekolahku”, sebuah inisiatif yang difokuskan untuk mendukung sekolah-sekolah di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Melalui program tersebut, BRI membantu perbaikan sarana dan prasarana fisik sekolah secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh siswa dan tenaga pendidik dalam mendukung proses belajar mengajar.