Daftar 5 Nomor Seri Uang yang Paling Banyak Dicari Kolektor

JAKARTA – Sejumlah nomor seri uang kertas menjadi buruan kolektor karena keunikannya. Meski tidak ada patokan pasti mengenai nomor seri yang paling dicari, pola angka yang langka dan menarik kerap menjadi daya tarik tersendiri di kalangan kolektor.

Berikut lima nomor seri khusus yang umum dikoleksi. Perkiraan nilainya merujuk pada hasil penjualan uang kertas pecahan kecil dalam kondisi belum beredar di platform seperti eBay dan Heritage Auctions. Nilai tersebut dapat turun drastis jika uang sudah beredar, sementara pecahan yang lebih tinggi umumnya kurang diminati dan bernilai lebih rendah.

1. Nomor Seri Bertingkat

Setiap digit memiliki selisih satu angka lebih tinggi atau lebih rendah dari digit sebelumnya. Contoh: 01234567 atau 98765432. Beberapa kolektor juga menganggap menarik nomor seri yang naik lalu turun, seperti 23456765, atau berputar dari nol, seperti 56789012.

2. Nomor Seri Tinggi

Nomor seri yang dimulai dengan empat angka sembilan atau lebih tergolong nomor seri tinggi, yakni 99990000–99999999. Semakin tinggi angkanya, semakin baik. Hal ini dilansir dari My Currency Collection, Rabu (11/2/2026).

Semua uang kertas dicetak dimulai dari nomor seri 1. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, uang kertas tidak selalu dicetak hingga nomor 99999999. Uang kertas yang dicetak dalam lembaran berisi 32 dan 50 lembar pada beberapa dekade terakhir (tidak termasuk lembaran yang belum dipotong) umumnya hanya dicetak hingga 96.000.000. Sebelumnya, huruf blok telah bergulir pada berbagai kelipatan, seperti 99.200.000, 99.840.000, dan 99.999.999. Artinya, nomor seri yang sangat tinggi ini cenderung berasal dari uang kertas yang lebih lama sehingga dapat meningkatkan nilainya.

3. Nomor Seri Rendah

Nomor seri yang dimulai dengan lima angka nol atau lebih disebut nomor seri rendah, yakni 00000001–00000999. Semakin banyak angka nol di bagian depan, semakin tinggi nilai koleksinya.