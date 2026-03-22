HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Juta Pemudik Naik Angkutan Umum, OTP Kereta dan Pesawat Jadi Sorotan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |11:29 WIB
10 Juta Pemudik Naik Angkutan Umum, OTP Kereta dan Pesawat Jadi Sorotan
Pergerakan pemudik pada Lebaran 2026 menunjukkan lonjakan signifikan. (Foto: okezone.com/Kemenhub)
JAKARTA — Pergerakan pemudik pada Lebaran 2026 menunjukkan lonjakan signifikan. Kementerian Perhubungan mencatat, jumlah penumpang angkutan umum secara kumulatif sejak H-8 hingga H-1 mencapai 10.003.583 orang, meningkat 9,23 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang tercatat 9.158.315 orang.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Ernita Titis Dewi, menyebut kereta api menjadi moda transportasi penyumbang terbesar dengan 2.981.945 penumpang, naik 13,22 persen dari tahun sebelumnya. Angkutan penyeberangan menyusul dengan 2.482.303 penumpang atau naik 14,78 persen, sedangkan angkutan udara tercatat 2.190.282 penumpang, tumbuh 3,05 persen.

Adapun angkutan darat melayani 1.587.060 penumpang, meningkat 9,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan angkutan laut mencatat 761.993 penumpang selama periode mudik tahun ini.

"Kami juga mengimbau masyarakat menggunakan moda transportasi resmi dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan selama arus balik Lebaran 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/3/2026).

Pada H-1 Lebaran atau 20 Maret 2026 saja, jumlah pergerakan penumpang harian mencapai 915.635 orang. Rinciannya: penumpang kereta api sebanyak 302.823 orang, terdiri dari 178.006 penumpang antar kota dan 124.817 penumpang regional. Angkutan udara melayani 207.261 penumpang, dengan 161.598 penumpang domestik dan 45.663 internasional.

Selain itu, Titis menambahkan, penumpang penyeberangan tercatat 189.804 orang, angkutan darat 161.054 orang (terdiri dari 145.340 bus dan 15.714 travel), serta angkutan laut sebanyak 54.693 orang.

Tidak hanya pergerakan penumpang, arus kendaraan juga terpantau meningkat di sejumlah titik. Pada H-1, kendaraan yang keluar dari gerbang tol Jakarta tercatat sebanyak 117.016 unit, sedangkan yang masuk 66.210 unit. Total pergerakan kendaraan di gerbang tol Jabodetabek mencapai 248.349 unit, sementara di luar Jabodetabek sebanyak 236.758 unit.

 

1,8 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Hanya 51 Persen dari Proyeksi Jasa Marga
