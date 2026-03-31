HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Clara Shinta, Influencer Cantik yang Ungkap Dugaan Perselingkuhan Suami

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |21:02 WIB
Segini Kekayaan Clara Shinta, Influencer Cantik yang Ungkap Dugaan Perselingkuhan Suami
Segini kekayaan Clara Shinta, influencer cantik yang ungkap dugaan perselingkuhan suami. (Foto: Okezone.com/Instagram).
JAKARTA – Segini kekayaan Clara Shinta, influencer cantik yang ungkap dugaan perselingkuhan suami. 

Nama Clara Shinta kembali menjadi perbincangan publik. Influencer tersebut ramai disorot setelah mengungkap dugaan perselingkuhan yang melibatkan suaminya.

Perbincangan ini mencuat setelah Clara membagikan sejumlah bukti berupa rekaman video call seks (VCS) yang diduga dilakukan sang suami dengan perempuan lain. Unggahan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi perhatian warganet.

Di tengah polemik tersebut, publik juga menyoroti sumber kekayaan Clara Shinta. Sebagai content creator aktif di TikTok dan Instagram, Clara diketahui memiliki beberapa lini bisnis yang menjadi penopang pendapatannya.

Berikut sejumlah sumber kekayaan Clara Shinta:

1. Bisnis Ekspor Ikan

Clara Shinta menjadikan bisnis ekspor ikan sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Ia diketahui telah mengekspor produk perikanan ke sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Vietnam.

Bisnis ini mulai ia jalankan sekitar tahun 2021 dengan modal puluhan juta rupiah. Clara mempelajari usaha tersebut dari relasi terdekat sebelum akhirnya terjun langsung. Kini, omzet bisnisnya disebut mencapai miliaran rupiah.

2. Usaha Produk Kecantikan dan Kesehatan

Selain sektor perikanan, Clara juga mengembangkan bisnis di bidang kecantikan dan kesehatan melalui merek BeauFlim.

Produk yang ditawarkan meliputi suplemen pelangsing, kesehatan, serta perawatan wanita. Produk tersebut diklaim telah mengantongi izin BPOM dan sertifikasi halal. Dalam menjalankan usaha ini, Clara memanfaatkan pengaruhnya di media sosial untuk promosi dan membangun citra merek.

 

