HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBG Rp4.500, Lebih Hemat Rp5.500 BBM per Liter

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |15:31 WIB
Harga BBG Rp4.500, Lebih Hemat Rp5.500 BBM per Liter (Foto: PGN)
JAKARTA - Harga Bahan Bakar Gas (BBG) stabil. Saat ini harga BBG dipatok di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dengan harga Rp4.500 per Liter Setara Pertalite (LSP). Harga BBG ini lebih murah jika dibandingkan Pertalite yang kini dijual Rp10.000 per liter.

BBG merupakan wujud pemanfaatan gas bumi yang bersumber langsung dari perut bumi Indonesia. Layanan BBG melalui SPBG menjadi langkah krusial untuk membantu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) serta memperkuat ketahanan energi.

"Sejalan dengan peran PGN sebagai Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk senantiasa mendampingi masyarakat dalam mendapatkan akses energi yang andal dan harga yang bersahabat, terutama di tengah dinamika tantangan global saat ini," ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

PGN berkomitmen untuk menjaga ketahanan energi nasional melalui optimalisasi BBG untuk sektor transportasi darat. Komitmen ini dijalankan sebagai salah satu solusi energi mandiri, efisien dan ramah lingkungan di tengah dinamika geopolitik global yang fluktuatif dan berdampak pada ketersediaan serta harga energi dunia.

Pemanfaatan BBG memberikan banyak keuntungan bagi pengguna maupun negara. Dari sisi harga, BBG cenderung lebih ekonomis dan stabil. Harga BBG dipatok stabil di seluruh SPBG dengan harga Rp4.500 per LSP. Harga ini lebih kompetitif dibandingkan BBM nonsubsidi, sehingga mampu menekan biaya operasional kendaraan secara signifikan.

BBG lebih ramah lingkungan, karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah hingga 20% lebih bersih dibandingkan BBM. Dengan begitu, pemanfaatan BBG turut mendukung dalam akselerasi penggunaan energi ramah lingkungan dan target pemerintah menuju Net Zero Emission.

“Penggunaan BBG memberikan manfaat pada performa mesin kendaraan. Pembakaran gas yang lebih sempurna, sehingga membantu menjaga kebersihan ruang bakar mesin yang dapat menurunkan biaya operasional dan memperpanjang usia pakai kendaraan,” kata Fajriyah.

 

