Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Bupati Terkaya Indonesia yang Punya Harta Kekayaan hingga Ratusan Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |22:05 WIB
5 Bupati Terkaya Indonesia yang Punya Harta Kekayaan hingga Ratusan Miliar
5 bupati terkaya Indonesia yang punya harta kekayaan hingga ratusan miliar. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 bupati terkaya Indonesia yang punya harta kekayaan hingga ratusan miliar. 

Jabatan bupati kini menjadi sorotan di tengah sejumlah pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2026 atas dugaan pemerasan.

Selain itu, Bupati Pati, Sudewo, juga terjaring OTT KPK pada Januari 2026 terkait dugaan jual beli jabatan. Sejumlah kepala daerah lainnya pun turut terseret kasus hukum.

Di tengah sorotan tersebut, kekayaan para bupati ikut menjadi perhatian publik. Pasalnya, besarnya harta kekayaan dinilai seharusnya tidak mendorong pejabat melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Berikut daftar lima bupati terkaya di Indonesia berdasarkan data LHKPN:

1. Aep Syaepuloh – Bupati Karawang (Rp385.177.637.834)

Tanah dan bangunan: Rp332.905.610.000
Alat transportasi dan mesin: Rp3.877.100.000
Harta bergerak lainnya: Rp7.000.000.000
Surat berharga: Rp10.970.000.000
Kas dan setara kas: Rp22.575.341.244
Harta lainnya: Rp7.849.586.590

2. Andi Muchtar Ali Yusuf – Bupati Bulukumba (Rp265,2 miliar)

Tanah dan bangunan: sekitar Rp200 miliar (dominan dalam struktur kekayaan)

3. Warsubi – Bupati Jombang (Rp242.424.724.354)

Tanah dan bangunan: Rp83.213.351.851
Alat transportasi dan mesin: Rp6.119.000.000
Harta bergerak lainnya: Rp3.348.255.000
Surat berharga: Rp89.860.000.000
Kas dan setara kas: Rp17.279.880.868
Harta lainnya: Rp44.000.000.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212244//achmad_taufik_husein-9UlX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212214//kpk_tahan_ajudan_gubernur_nonaktif_riau_abdul_wahid_yakni_marjani-rYE5_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212200//ajudan_gubernur_riau_nonaktif_abdul_wahid_ditahan_kpk-VlbW_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212173//gedung_kpk-kKiB_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/194/3212070//sepatu_lv-eikf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211989//asep_guntur_rahayu-SUFO_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement