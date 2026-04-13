5 Bupati Terkaya Indonesia yang Punya Harta Kekayaan hingga Ratusan Miliar

5 bupati terkaya Indonesia yang punya harta kekayaan hingga ratusan miliar. (Foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA - 5 bupati terkaya Indonesia yang punya harta kekayaan hingga ratusan miliar.

Jabatan bupati kini menjadi sorotan di tengah sejumlah pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2026 atas dugaan pemerasan.

Selain itu, Bupati Pati, Sudewo, juga terjaring OTT KPK pada Januari 2026 terkait dugaan jual beli jabatan. Sejumlah kepala daerah lainnya pun turut terseret kasus hukum.

Di tengah sorotan tersebut, kekayaan para bupati ikut menjadi perhatian publik. Pasalnya, besarnya harta kekayaan dinilai seharusnya tidak mendorong pejabat melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Berikut daftar lima bupati terkaya di Indonesia berdasarkan data LHKPN:

1. Aep Syaepuloh – Bupati Karawang (Rp385.177.637.834)

Tanah dan bangunan: Rp332.905.610.000

Alat transportasi dan mesin: Rp3.877.100.000

Harta bergerak lainnya: Rp7.000.000.000

Surat berharga: Rp10.970.000.000

Kas dan setara kas: Rp22.575.341.244

Harta lainnya: Rp7.849.586.590

2. Andi Muchtar Ali Yusuf – Bupati Bulukumba (Rp265,2 miliar)

Tanah dan bangunan: sekitar Rp200 miliar (dominan dalam struktur kekayaan)

3. Warsubi – Bupati Jombang (Rp242.424.724.354)

Tanah dan bangunan: Rp83.213.351.851

Alat transportasi dan mesin: Rp6.119.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp3.348.255.000

Surat berharga: Rp89.860.000.000

Kas dan setara kas: Rp17.279.880.868

Harta lainnya: Rp44.000.000.000