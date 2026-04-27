HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo, KAI Minta Maaf 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |22:08 WIB
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan telah terjadi insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur. (Foto: Okezone.com/X)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan telah terjadi insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, yang berdampak pada perjalanan kereta api.

“Kami memahami situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelanggan dan keluarga yang menunggu kabar. Saat ini, seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan prioritas utama keselamatan,” ujar Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, Senin (27/4/2026).

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” ujarnya.

KAI akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan penanganan di lokasi.

Pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan resmi KAI melalui WhatsApp 0811-2223-3121 atau Call Center 121.

(Feby Novalius)

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215057//viral-qjB8_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215056//viral-HLJs_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3215055//ka_tabrak_krl-OdwF_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215054//viral-xJY3_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215053//viral-OYv4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214424//krl-Jbxy_large.jpg
