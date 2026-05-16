Prabowo Ungkap Dana Kedaulatan RI USD1.000 Miliar, Lebih Besar dari Qatar hingga Singapura

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah memiliki dana kedaulatan (sovereign wealth fund/SWF) dengan total aset mencapai USD1.000 miliar.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah memiliki dana kedaulatan (sovereign wealth fund/SWF) dengan total aset mencapai USD1.000 miliar. Nilai tersebut disebut lebih tinggi dibandingkan Qatar, Arab Saudi, dan Singapura.

“Kita punya sekarang dana kedaulatan, sovereign wealth fund, dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah keenam terbesar di dunia. Aset yang kita kelola sekarang 1.000 miliar dolar,” kata Prabowo dalam peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Ia menyebut saat ini Indonesia berada di posisi kelima negara dengan dana kedaulatan terbesar di dunia. Negara dengan aset terbesar adalah Norwegia.

“Saudara-saudara, kita sekarang kelima, kalau di sini kita kelima terbesar di dunia, baru dibentuk tahun 2025. Abu Dhabi dibentuk tahun 1976, Tiongkok 1997, CIC dari Tiongkok juga 2007, Norwegia 1990. Norwegia yang paling besar, negara sangat kecil, tabungannya sangat besar. Kita bahkan di atas Qatar, di atas Saudi Arabia, juga di atas Singapura,” ujar dia.

Ia menambahkan, manfaat pengelolaan aset tersebut baru akan terlihat dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Menurutnya, pembentukan dana kedaulatan ini merupakan langkah strategis jangka panjang bagi Indonesia.

“Jadi boleh juga ini negara kita, kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ingat, lihat tanggal, lihat tahun. Saudara akan lihat pada saat itu apa yang kita buat tahun 2025–2026 ini. Jangan sekarang, nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita buat hari ini. Yang kita buat adalah hal-hal mendasar,” jelas dia.

(Feby Novalius)

